В Казахстане планируют снизить стоимость обязательной автостраховки для начинающих водителей

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предложило изменения в правилах расчёта обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО), сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: kolesa.kz

Суть инициативы

Основное нововведение касается начинающих водителей: для них хотят убрать повышающий коэффициент, из-за которого стоимость полиса значительно возрастала.

Как рассчитывается полис ОГПО

Базой для стоимости служит страховая премия.

Итоговая сумма зависит от ряда коэффициентов.

Система «бонус-малус» присваивает каждому водителю определённый класс страхования, влияющий на цену полиса.

Эта система была обновлена весной 2025 года, что вызвало рост тарифов для новичков почти в два раза.

Что изменилось в апреле

Ранее водителям, впервые оформляющим страховку, присваивался класс 3 с коэффициентом 1 .

С апреля 2025 года появился новый класс А с коэффициентом 1,8 .

В результате полис для новых автовладельцев стал заметно дороже.

Новые предложения регулятора

Согласно проекту изменений:

Класс А планируют исключить .

Новым водителям вновь будут присваивать класс 3 с коэффициентом 1 , но с надбавкой в 20% (итоговый коэффициент 1,2 ).

Владельцам мотоциклов при первом оформлении также назначат класс 3 с коэффициентом 1, но без повышающего коэффициента.

Таким образом, цена полиса для начинающих автомобилистов может снизиться почти на треть по сравнению с текущим уровнем.

Условие для перехода в более высокий класс

Чтобы повысить свой страховой класс и получить скидку, водителю нужно:

поддерживать непрерывное страхование минимум 270 дней (около 9 месяцев) ;

не допускать перерывов в оформлении ОГПО.

До выполнения этих условий водитель будет считаться новичком и оставаться в соответствующем классе.

Статус инициативы

Предложенные поправки пока не вступили в силу. Документ находится на стадии общественного обсуждения, после чего будет рассмотрен и утверждён.