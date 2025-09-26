В Казахстане планируют снизить стоимость обязательной автостраховки для начинающих водителей

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предложило изменения в правилах расчёта обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО), сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Основное нововведение касается начинающих водителей: для них хотят убрать повышающий коэффициент, из-за которого стоимость полиса значительно возрастала.
Базой для стоимости служит страховая премия.
Итоговая сумма зависит от ряда коэффициентов.
Система «бонус-малус» присваивает каждому водителю определённый класс страхования, влияющий на цену полиса.
Эта система была обновлена весной 2025 года, что вызвало рост тарифов для новичков почти в два раза.
Ранее водителям, впервые оформляющим страховку, присваивался класс 3 с коэффициентом 1.
С апреля 2025 года появился новый класс А с коэффициентом 1,8.
В результате полис для новых автовладельцев стал заметно дороже.
Согласно проекту изменений:
Класс А планируют исключить.
Новым водителям вновь будут присваивать класс 3 с коэффициентом 1, но с надбавкой в 20% (итоговый коэффициент 1,2).
Владельцам мотоциклов при первом оформлении также назначат класс 3 с коэффициентом 1, но без повышающего коэффициента.
Таким образом, цена полиса для начинающих автомобилистов может снизиться почти на треть по сравнению с текущим уровнем.
Чтобы повысить свой страховой класс и получить скидку, водителю нужно:
поддерживать непрерывное страхование минимум 270 дней (около 9 месяцев);
не допускать перерывов в оформлении ОГПО.
До выполнения этих условий водитель будет считаться новичком и оставаться в соответствующем классе.
Предложенные поправки пока не вступили в силу. Документ находится на стадии общественного обсуждения, после чего будет рассмотрен и утверждён.
