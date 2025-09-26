Новые правила кредитования: ограничения коснутся тысяч казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане вводят ограничение на выдачу беззалоговых потребительских кредитов. Соответствующую информацию предоставило управление коммуникаций Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Цель новых мер

Агентство разработало проект постановления, направленный на:

ограничение темпов роста потребительского кредитования;

предотвращение чрезмерной долговой нагрузки на граждан;

снижение риска повторных дефолтов среди заемщиков.

Как изменится коэффициент долговой нагрузки

Проект предусматривает снижение коэффициента долговой нагрузки (КДН) с 0,5 до 0,25 для заемщиков, у которых:

была просрочка свыше 90 дней по кредитам за последние 12 месяцев.

Это позволит ограничить возможность заемщиков брать чрезмерные обязательства и снизит вероятность повторного дефолта.

Ограничения на выдачу беззалоговых кредитов

Новые правила также вводят ограничения на предоставление беззалоговых потребительских займов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

Просрочки по займам: свыше 30 календарных дней по банковским кредитам;

свыше 1 дня по микрокредитам. Прощённая задолженность: полностью прощённая с 1 июля 2025 года задолженность по основному долгу и/или вознаграждению за последние 36 месяцев. Неэффективная реструктуризация: реструктуризация за последние 12 месяцев, которая не способствовала надлежащему исполнению обязательств заемщиком.

Эти меры направлены на повышение финансовой дисциплины граждан и снижение рисков для банковского сектора.