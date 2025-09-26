18+
25.09.2025, 20:26

Новые правила кредитования: ограничения коснутся тысяч казахстанцев

Новости Казахстана 0 430

В Казахстане вводят ограничение на выдачу беззалоговых потребительских кредитов. Соответствующую информацию предоставило управление коммуникаций Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Цель новых мер

Агентство разработало проект постановления, направленный на:

  • ограничение темпов роста потребительского кредитования;

  • предотвращение чрезмерной долговой нагрузки на граждан;

  • снижение риска повторных дефолтов среди заемщиков.

Как изменится коэффициент долговой нагрузки

Проект предусматривает снижение коэффициента долговой нагрузки (КДН) с 0,5 до 0,25 для заемщиков, у которых:

  • была просрочка свыше 90 дней по кредитам за последние 12 месяцев.

Это позволит ограничить возможность заемщиков брать чрезмерные обязательства и снизит вероятность повторного дефолта.

Ограничения на выдачу беззалоговых кредитов

Новые правила также вводят ограничения на предоставление беззалоговых потребительских займов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

  1. Просрочки по займам:

    • свыше 30 календарных дней по банковским кредитам;

    • свыше 1 дня по микрокредитам.

  2. Прощённая задолженность:

    • полностью прощённая с 1 июля 2025 года задолженность по основному долгу и/или вознаграждению за последние 36 месяцев.

  3. Неэффективная реструктуризация:

    • реструктуризация за последние 12 месяцев, которая не способствовала надлежащему исполнению обязательств заемщиком.

Эти меры направлены на повышение финансовой дисциплины граждан и снижение рисков для банковского сектора.

0
0
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
