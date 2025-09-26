Новые правила кредитования: ограничения коснутся тысяч казахстанцев

В Казахстане вводят ограничение на выдачу беззалоговых потребительских кредитов. Соответствующую информацию предоставило управление коммуникаций Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Агентство разработало проект постановления, направленный на:
ограничение темпов роста потребительского кредитования;
предотвращение чрезмерной долговой нагрузки на граждан;
снижение риска повторных дефолтов среди заемщиков.
Проект предусматривает снижение коэффициента долговой нагрузки (КДН) с 0,5 до 0,25 для заемщиков, у которых:
была просрочка свыше 90 дней по кредитам за последние 12 месяцев.
Это позволит ограничить возможность заемщиков брать чрезмерные обязательства и снизит вероятность повторного дефолта.
Новые правила также вводят ограничения на предоставление беззалоговых потребительских займов при наличии хотя бы одного из следующих условий:
Просрочки по займам:
свыше 30 календарных дней по банковским кредитам;
свыше 1 дня по микрокредитам.
Прощённая задолженность:
полностью прощённая с 1 июля 2025 года задолженность по основному долгу и/или вознаграждению за последние 36 месяцев.
Неэффективная реструктуризация:
реструктуризация за последние 12 месяцев, которая не способствовала надлежащему исполнению обязательств заемщиком.
Эти меры направлены на повышение финансовой дисциплины граждан и снижение рисков для банковского сектора.
