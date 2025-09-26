Люксовые авто через Казахстан: Польша раскрыла схему обхода санкций в России

Қазақ тіліне аудару

Польские правоохранительные органы раскрыли крупную схему нелегального ввоза люксовых автомобилей в Россию через компании, зарегистрированные в Казахстане и Азербайджане. В связи с этим возможно применение санкций против Казахстана за реэкспорт запрещённых товаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на hronika.kz.

Фото: globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich

Преступная группа задержана в Люблине

В Люблине польская полиция задержала 20 человек по подозрению в:

нелегальной торговле автомобилями премиум-класса в обход санкций;

незаконном возврате НДС из государственного бюджета.

По информации Центрального следственного бюро Польши, преступная деятельность охватывала период 2021–2025 годов.

Схема поставок: Германия, Польша, Чехия, Литва

Участники группировки покупали автомобили таких марок, как BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover, в автосалонах:

Германии

Польши

Чехии

Литвы

После этого машины перегонялись в Польшу и регистрировались на подставные компании. Через цепочку фиктивных продаж автомобили попадали к казахстанским и азербайджанским фирмам, но фактически направлялись на рынок России и Беларуси.

Эта схема противоречила четвёртому пакету санкций ЕС от марта 2022 года, который запрещал поставки автомобилей стоимостью свыше 50 тысяч евро в Россию.

Масштабы нарушения и финансовые последствия

Следствие установило, что таким образом в Россию было ввезено около 600 автомобилей.

Подставные польские компании получили необоснованный возврат НДС на сумму свыше 10 миллионов долларов.

Во время обысков полиция изъяла:

дорогие часы и ювелирные изделия;

наличные средства;

более 2,6 миллиона долларов на банковских счетах.

Все задержанные арестованы на три месяца по санкции прокуратуры.

Выдвинутые обвинения

Региональная прокуратура в Люблине предъявила обвинения в:

участии в организованной преступной группе;

выставлении фиктивных счетов-фактур по НДС на сумму около 17 млн злотых (4,7 млн долларов) ;

отмывании преступных доходов;

нарушении санкционного режима ЕС в отношении России и Беларуси.

Казахстан в прошлых схемах обхода санкций

Эта схема не первая, в которой фигурирует Казахстан. Практически одновременно с «автомобильной схемой» появились сведения о:

покупке российским олигархом Олегом Дерипаской в феврале 2023 года бизнес-джета Falcon 7X;

оформлении сделки через казахстанскую авиакомпанию на сумму 36 миллионов долларов, что позволяло обойти санкционный режим.

Возможные санкции против Казахстана

Еврокомиссия недавно согласовала 19-й пакет санкций против РФ. Хотя его содержание официально не опубликовано, утечки указывают на несколько нововведений: