Люксовые авто через Казахстан: Польша раскрыла схему обхода санкций в России

Польские правоохранительные органы раскрыли крупную схему нелегального ввоза люксовых автомобилей в Россию через компании, зарегистрированные в Казахстане и Азербайджане. В связи с этим возможно применение санкций против Казахстана за реэкспорт запрещённых товаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на hronika.kz.
В Люблине польская полиция задержала 20 человек по подозрению в:
нелегальной торговле автомобилями премиум-класса в обход санкций;
незаконном возврате НДС из государственного бюджета.
По информации Центрального следственного бюро Польши, преступная деятельность охватывала период 2021–2025 годов.
Участники группировки покупали автомобили таких марок, как BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover, в автосалонах:
Германии
Польши
Чехии
Литвы
После этого машины перегонялись в Польшу и регистрировались на подставные компании. Через цепочку фиктивных продаж автомобили попадали к казахстанским и азербайджанским фирмам, но фактически направлялись на рынок России и Беларуси.
Эта схема противоречила четвёртому пакету санкций ЕС от марта 2022 года, который запрещал поставки автомобилей стоимостью свыше 50 тысяч евро в Россию.
Следствие установило, что таким образом в Россию было ввезено около 600 автомобилей.
Подставные польские компании получили необоснованный возврат НДС на сумму свыше 10 миллионов долларов.
Во время обысков полиция изъяла:
дорогие часы и ювелирные изделия;
наличные средства;
более 2,6 миллиона долларов на банковских счетах.
Все задержанные арестованы на три месяца по санкции прокуратуры.
Региональная прокуратура в Люблине предъявила обвинения в:
участии в организованной преступной группе;
выставлении фиктивных счетов-фактур по НДС на сумму около 17 млн злотых (4,7 млн долларов);
отмывании преступных доходов;
нарушении санкционного режима ЕС в отношении России и Беларуси.
Эта схема не первая, в которой фигурирует Казахстан. Практически одновременно с «автомобильной схемой» появились сведения о:
покупке российским олигархом Олегом Дерипаской в феврале 2023 года бизнес-джета Falcon 7X;
оформлении сделки через казахстанскую авиакомпанию на сумму 36 миллионов долларов, что позволяло обойти санкционный режим.
Еврокомиссия недавно согласовала 19-й пакет санкций против РФ. Хотя его содержание официально не опубликовано, утечки указывают на несколько нововведений:
впервые может применяться санкционный режим против Казахстана за реэкспорт запрещённых товаров;
расширение ограничений в отношении банков двух центральноазиатских стран, одна из которых была вовлечена в массовое оформление казахстанских ИИН и банковских карт для иностранцев в 2022–2023 годах.
