Какие профессии исчезнут в Казахстане из-за искусственного интеллекта, озвучили в Минтруда

Искусственный интеллект угрожает заменить почти 2,2 миллиона рабочих мест в Казахстане, заявили в Министерстве труда и соцзащиты населения. Корреспондент Tengrinews.kz разобралась, какие профессии находятся под угрозой и чему стоит учиться, чтобы оставаться востребованным в будущем, сообщает Lada.kz.

Фото: texterra.ru

Профессии под угрозой автоматизации

По данным Минтруда, наибольший риск затрагивает профессии, связанные с рутинной обработкой информации и документооборотом. Сюда входят:

Секретари и офисные помощники

Операторы и делопроизводители

Бухгалтеры и работники учёта

"Задачи этих специальностей в наибольшей степени подвержены автоматизации, так как многие функции могут выполнять ИИ и цифровые решения", — отметили в министерстве.

Кроме того, на рынке труда могут исчезнуть профессии, включающие повторяющиеся и механические задачи:

Рабочие на конвейерах и сборочных линиях (в связи с роботизацией производства)

Водители автомобилей и грузовиков (из-за появления беспилотных транспортных средств)

Кассиры (с внедрением автоматизированных касс и систем самообслуживания)

Операторы кол-центров (их заменят ИИ и чат-боты)

Трактористы и комбайнёры (благодаря автоматизированной сельскохозяйственной технике)

Кроме технологических изменений, на рынок труда влияют цифровизация, изменение климата и демографические тенденции, что может повлиять на смежные профессии.

Когда произойдут изменения?

Минтруд подчеркнул, что точные сроки влияния ИИ на рынок труда предсказать сложно.

"Сегодня нет однозначного понимания, как развитие искусственного интеллекта повлияет на рынок труда. Многое зависит от того, как будет развиваться генеративный ИИ и какие задачи он сможет решать. Одновременно заменить большинство рабочих мест сразу экономически невозможно", — пояснили в министерстве.

Эксперты отмечают, что ИИ не заменит работников полностью, а будет автоматизировать отдельные задачи. Это позволит повысить производительность труда и освободит время для более сложных и творческих обязанностей.

Профессии будущего: куда стоит учиться

С учётом мировых тенденций и цифровой трансформации, Казахстану нужны специалисты в следующих областях:

Разработка и инженерия в сфере ИИ

Анализ данных и аналитика

Кибербезопасность

Инженеры по возобновляемой энергетике

Специалисты по «зелёным» технологиям и устойчивому развитию

HR-специалисты и менеджеры по персоналу

Наставники, преподаватели и тренеры

Психологи и консультанты

"Изменения в демографии усиливают роль специалистов по управлению персоналом и обучению. Министерство советует развивать навыки в этих сферах и готовиться к изменениям на рынке труда", — подчеркнули в Минтруда.

Таким образом, казахстанцам рекомендуется ориентироваться на профессии, где важны креативность, аналитическое мышление и работа с людьми, а не только выполнение рутинных задач.