26.09.2025, 08:09

Лукашенко рассказал о проблеме с обслуживанием самолетов в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 001

Президент Беларуси Александр Лукашенко публично выразил недовольство текущим состоянием сотрудничества с Казахстаном в сфере авиасообщения. Президент указал премьер-министру на то, что в Казахстане не заправляют и не обслуживают самолеты из Беларуси, сообщает Lada.kz со ссылкой на БелТА.

© Sputnik / Станислав Лобатый
© Sputnik / Станислав Лобатый

Встреча с премьер-министром и обсуждение авиационной сферы

23 сентября Лукашенко провел встречу с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, на которой был поднят ряд вопросов, касающихся взаимодействия с Казахстаном в авиационной отрасли. 

По словам Лукашенко, белорусские самолеты не обслуживаются и не заправляются на маршрутах, где задействованы казахстанские частные авиакомпании, в отличие от российских авиаперевозчиков, которые получают такое обслуживание без проблем.

"Наши самолеты там не обслуживаются, не заправляются. Российские, точно такие, они заправляют и обслуживают, белорусские – нет. Надо выправлять ситуацию. Вот сейчас на особый контроль вопрос поставили", — отметил президент.

Приоритеты Беларуси и поиск компромиссов

Лукашенко подчеркнул, что в текущей ситуации Беларусь должна иметь четко обозначенные приоритеты в защите своих интересов. Он заявил, что соблюдение национальных интересов является первоочередной задачей, даже при наличии партнерских отношений с другими странами.

"Нам надо блюсти и соблюдать свои интересы. Если они совпадают с другими странами, хорошо. Не совпадают – ищем компромисс. То есть по-человечески", — пояснил президент.

Беларусь и Казахстан: союзники в ЕАЭС

Белорусский лидер отметил, что Казахстан — важный партнер для Беларуси в рамках Евразийского экономического союза. Исторически страны поддерживали хорошие двусторонние отношения, и Лукашенко подчеркнул, что эти связи не стоит разрушать. Однако при этом он настаивает на том, что интересы Беларуси должны оставаться приоритетными.

"Казахстан нам не чужая страна. Это страна, с которой мы в ЕАЭС. Мы всегда имели хорошие отношения с Казахстаном. Портить эти отношения не надо. Но интерес надо блюсти", — добавил Лукашенко.

