Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.09.2025, 09:23

Токаев освободил Мурата Нуртлеу от должности министра иностранных дел Казахстана

Новости Казахстана 0 664

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о кадровых изменениях: Мурат Нуртлеу освобождён от должности заместителя премьер-министра — министра иностранных дел и назначен помощником Президента по вопросам международного инвестиционного и торгового сотрудничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Мурат Нуртлеу. Фото: пресс-служба МИД
Мурат Нуртлеу. Фото: пресс-служба МИД

Карьера Мурата Нуртлеу: от МИД до Администрации Президента

Мурат Нуртлеу окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и начал карьеру в 1998 году в Службе государственного протокола МИД Казахстана на должности референта, атташе. До 2007 года он работал в системе Министерства иностранных дел.

С 2007 по 2011 годы Нуртлеу занимал должность заместителя руководителя и руководителя аппарата Сената. В 2011 году он стал послом по особым поручениям, а затем возглавил департамент Азии и Африки МИД.

С 2011 по 2014 годы был советником-посланником в постоянном представительстве Казахстана в Женеве, а с 2014 по 2016 годы — заместителем заведующего центром внешней политики в Администрации Президента.

В 2016–2019 годах Нуртлеу представлял Казахстан как посол в Финляндии и Эстонии (по совместительству). В 2019 году он был назначен помощником Президента, в 2021 году — заместителем руководителя Администрации Президента. Во время январских событий 2022 года занял пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности, а позже стал руководителем Администрации Президента.

3 апреля 2023 года Мурат Нуртлеу получил назначение заместителем премьер-министра — министром иностранных дел.

Фейки о задержании опровергнуты

4 сентября ряд СМИ распространили информацию о якобы задержании Мурата Нуртлеу, бизнесмена Гаджи Гаджиева и высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности.

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло эти сообщения. Официальный представитель МИД Айбек Смадияров подчеркнул:

«Новость о задержании министра иностранных дел не соответствует действительности. Расцениваем это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны».

