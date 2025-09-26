18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.09.2025, 09:42

Ермек Кошербаев назначен министром иностранных дел Казахстана

Новости Казахстана 0 685

Ермек Кошербаев официально стал министром иностранных дел Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Указом Главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен на должность главы МИД, одновременно освобожден от ранее занимаемой позиции.

Ранее, 26 сентября, Мурат Нуртлеу был освобожден с поста министра иностранных дел и назначен помощником Президента по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству.

Краткая биография Ермека Кошербаева

По информации официального сайта акимата ВКО, Ермек Кошербаев родился 2 мая 1965 года в Алматы.

Ермек Кошербаев является выпускником Казахского государственного университета имени Кирова по специальности «история» и Дипломатической академии МИД СССР по специальности «дипломатия».

Свою карьеру он начал в Министерстве иностранных дел Казахской ССР и на протяжении многих лет занимал различные позиции в системе МИД Казахстана. Среди них — работа в посольстве Казахстана в Швейцарии, а также консультантом в аппарате Президента, руководителем протокольной службы Президента и помощником премьер-министра.

Работа в государственных и частных структурах

Помимо дипломатической деятельности, Кошербаев трудился в ряде государственных и частных организаций:

  • Фонд образования Нурсултана Назарбаева

  • КазТрансОйл и КазМунайГаз

  • Генеральный директор "Рауан Медиа Групп" (2003 год)

  • Директор финансово-промышленной группы "Беркут"

  • Исполнительный директор ассоциации KazEnergy

  • Должности в союзе "Атамекен" и партии "Отан"

С 2008 по 2009 годы он вновь возглавлял "Рауан Медиа Групп" и возглавил СПК "Ертіс".

Должности в региональной и центральной власти

В 2010 году Кошербаев стал заместителем акима Восточно-Казахстанской области, тогда регион возглавлял Бердибек Сапарбаев. В 2014 году он занял должность вице-министра сельского хозяйства, а затем стал ответственным секретарем Минсельхоза.

Возвращение в МИД и дипломатическая карьера

После работы в аграрном ведомстве Кошербаев вернулся в Министерство иностранных дел, где занимал позиции ответственного секретаря и заместителя министра. В январе 2020 года он был назначен послом Казахстана в России.

16 июня 2023 года Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Ермека Кошербаева акимом Восточно-Казахстанской области, а 14 февраля 2025 года указом Президента он стал заместителем премьер-министра.

