Ермек Кошербаев назначен министром иностранных дел Казахстана

Ермек Кошербаев официально стал министром иностранных дел Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Указом Главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен на должность главы МИД, одновременно освобожден от ранее занимаемой позиции.
Ранее, 26 сентября, Мурат Нуртлеу был освобожден с поста министра иностранных дел и назначен помощником Президента по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству.
По информации официального сайта акимата ВКО, Ермек Кошербаев родился 2 мая 1965 года в Алматы.
Ермек Кошербаев является выпускником Казахского государственного университета имени Кирова по специальности «история» и Дипломатической академии МИД СССР по специальности «дипломатия».
Свою карьеру он начал в Министерстве иностранных дел Казахской ССР и на протяжении многих лет занимал различные позиции в системе МИД Казахстана. Среди них — работа в посольстве Казахстана в Швейцарии, а также консультантом в аппарате Президента, руководителем протокольной службы Президента и помощником премьер-министра.
Помимо дипломатической деятельности, Кошербаев трудился в ряде государственных и частных организаций:
Фонд образования Нурсултана Назарбаева
КазТрансОйл и КазМунайГаз
Генеральный директор "Рауан Медиа Групп" (2003 год)
Директор финансово-промышленной группы "Беркут"
Исполнительный директор ассоциации KazEnergy
Должности в союзе "Атамекен" и партии "Отан"
С 2008 по 2009 годы он вновь возглавлял "Рауан Медиа Групп" и возглавил СПК "Ертіс".
В 2010 году Кошербаев стал заместителем акима Восточно-Казахстанской области, тогда регион возглавлял Бердибек Сапарбаев. В 2014 году он занял должность вице-министра сельского хозяйства, а затем стал ответственным секретарем Минсельхоза.
После работы в аграрном ведомстве Кошербаев вернулся в Министерство иностранных дел, где занимал позиции ответственного секретаря и заместителя министра. В январе 2020 года он был назначен послом Казахстана в России.
16 июня 2023 года Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Ермека Кошербаева акимом Восточно-Казахстанской области, а 14 февраля 2025 года указом Президента он стал заместителем премьер-министра.
