26.09.2025, 10:44

Бумажные свидетельства уходят навсегда — что ждёт водителей Казахстана

Новости Казахстана 0 929

МВД Казахстана объявило о запуске пилотного проекта, в рамках которого свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями в конструкцию будут выдаваться исключительно в цифровом виде, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Переход к цифровому формату

Проект носит официальный характер и направлен на упрощение процедуры переоборудования автомобилей, сокращение бумажного документооборота и повышение удобства для граждан.

Цель инициативы
Основная цель нового подхода — оцифровка процесса выдачи свидетельств о переоборудовании транспортных средств. Ведомство планирует использовать возможности современных информационных систем для интеграции государственных органов и автоматизации обработки данных.

Это позволит:

  • минимизировать необходимость предоставления бумажных документов;

  • ускорить оформление свидетельств;

  • повысить прозрачность и контроль за процедурами переоборудования транспортных средств;

  • создать единую цифровую систему учета изменений в конструкции авто.

Интеграция информационных систем
Проект предусматривает установление интеграционного взаимодействия между различными информационными системами государственных органов. Это означает, что необходимые сведения о транспортном средстве, его техническом состоянии и внесенных изменениях будут автоматически проверяться и фиксироваться в цифровом формате, без участия граждан в бумажной бюрократии.

Публичное обсуждение документа
Текст приказа МВД размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения. Все заинтересованные стороны могут ознакомиться с документом и оставить свои комментарии до 13 октября 2025 года.

