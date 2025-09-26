Бумажные свидетельства уходят навсегда — что ждёт водителей Казахстана

МВД Казахстана объявило о запуске пилотного проекта, в рамках которого свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями в конструкцию будут выдаваться исключительно в цифровом виде, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Переход к цифровому формату
Проект носит официальный характер и направлен на упрощение процедуры переоборудования автомобилей, сокращение бумажного документооборота и повышение удобства для граждан.
Цель инициативы
Основная цель нового подхода — оцифровка процесса выдачи свидетельств о переоборудовании транспортных средств. Ведомство планирует использовать возможности современных информационных систем для интеграции государственных органов и автоматизации обработки данных.
Это позволит:
минимизировать необходимость предоставления бумажных документов;
ускорить оформление свидетельств;
повысить прозрачность и контроль за процедурами переоборудования транспортных средств;
создать единую цифровую систему учета изменений в конструкции авто.
Интеграция информационных систем
Проект предусматривает установление интеграционного взаимодействия между различными информационными системами государственных органов. Это означает, что необходимые сведения о транспортном средстве, его техническом состоянии и внесенных изменениях будут автоматически проверяться и фиксироваться в цифровом формате, без участия граждан в бумажной бюрократии.
Публичное обсуждение документа
Текст приказа МВД размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения. Все заинтересованные стороны могут ознакомиться с документом и оставить свои комментарии до 13 октября 2025 года.
