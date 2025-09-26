18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.09.2025, 11:40

Казахстанцев будут учить выживать рядом с амурскими тиграми

Новости Казахстана 0 1 295

В Хабаровске прошло второе заседание Рабочей группы по вопросам реинтродукции тигра в Республике Казахстан. Мероприятие стало важным этапом сотрудничества между Казахстаном и Россией в сфере охраны окружающей среды и сохранения биологического разнообразия, сообщает Lada.kz. 

© Sputnik / Виталий Аньков
© Sputnik / Виталий Аньков

Реинтродукция — это процесс переселения диких животных на территории, где они ранее обитали, с целью восстановления природного баланса.

Обучение антиконфликтной группы и мониторинг хищников

На заседании стороны договорились о подготовке казахстанской антиконфликтной группы на территории России. Специалисты будут обучаться:

  • разрешению конфликтных ситуаций с тиграми;

  • мониторингу и контролю за хищниками;

  • методам отлова и транспортировки;

  • ветеринарным манипуляциям и адаптации животных.

Представители комитета лесного хозяйства и животного мира при Минэкологии подчеркнули, что реинтродукция тигров — это не только экологическая инициатива, но и символ ответственного подхода к сохранению редких видов и сотрудничества между странами.

Совместные научно-технические программы

Стороны также договорились о продолжении работы по научно-технической программе, включающей комплексную оценку местообитаний тигров на дополнительных участках, в том числе в дельте реки Иле.

Практический опыт российских специалистов

После заседания участники группы посетили Центр госохотнадзора в селе Сосновка и территории Хабаровского края, где недавно были замечены амурские тигры. Российские эксперты поделились практическим опытом:

  • контроля за хищниками в естественной среде;

  • безопасного отлова и транспортировки животных;

  • адаптации тигров к новым условиям.

Возвращение амурского тигра в Казахстан

Амурский тигр — один из самых редких хищников мира, занесённый в Международную Красную книгу. Согласно планам Минэкологии, завезённые животные и их потомство станут первыми дикими тиграми, вновь появившимися на территории Казахстана после более чем 70-летнего отсутствия.

4
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?