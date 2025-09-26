Казахстанцев будут учить выживать рядом с амурскими тиграми

Қазақ тіліне аудару

В Хабаровске прошло второе заседание Рабочей группы по вопросам реинтродукции тигра в Республике Казахстан. Мероприятие стало важным этапом сотрудничества между Казахстаном и Россией в сфере охраны окружающей среды и сохранения биологического разнообразия, сообщает Lada.kz.

© Sputnik / Виталий Аньков

Реинтродукция — это процесс переселения диких животных на территории, где они ранее обитали, с целью восстановления природного баланса.

Обучение антиконфликтной группы и мониторинг хищников

На заседании стороны договорились о подготовке казахстанской антиконфликтной группы на территории России. Специалисты будут обучаться:

разрешению конфликтных ситуаций с тиграми;

мониторингу и контролю за хищниками;

методам отлова и транспортировки;

ветеринарным манипуляциям и адаптации животных.

Представители комитета лесного хозяйства и животного мира при Минэкологии подчеркнули, что реинтродукция тигров — это не только экологическая инициатива, но и символ ответственного подхода к сохранению редких видов и сотрудничества между странами.

Совместные научно-технические программы

Стороны также договорились о продолжении работы по научно-технической программе, включающей комплексную оценку местообитаний тигров на дополнительных участках, в том числе в дельте реки Иле.

Практический опыт российских специалистов

После заседания участники группы посетили Центр госохотнадзора в селе Сосновка и территории Хабаровского края, где недавно были замечены амурские тигры. Российские эксперты поделились практическим опытом:

контроля за хищниками в естественной среде;

безопасного отлова и транспортировки животных;

адаптации тигров к новым условиям.

Возвращение амурского тигра в Казахстан

Амурский тигр — один из самых редких хищников мира, занесённый в Международную Красную книгу. Согласно планам Минэкологии, завезённые животные и их потомство станут первыми дикими тиграми, вновь появившимися на территории Казахстана после более чем 70-летнего отсутствия.