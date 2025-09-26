18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.09.2025, 12:33

Плановые проверки бизнеса отменяются в Казахстане навсегда

Новости Казахстана 0 968

С 1 января 2026 года в Казахстане вступит в силу новый Налоговый кодекс, который навсегда отменяет плановые проверки бизнеса. Об этом сообщил руководитель управления налогового аудита Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов Даурен Нургожаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: nalog.gov.ru
Конец старой системы

До настоящего времени налоговики формировали ежегодный список компаний для проверок. Он составлялся на основе ряда критериев и системы рисков. Обычно в перечень включалось около тысячи налогоплательщиков в год.
Бизнес заранее предупреждали о проверке – минимум за месяц. Кроме того, организации делились по категориям риска, что также влияло на вероятность плановой проверки.

Новая модель контроля

С 2026 года государство полностью откажется от этой практики. Вместо формального деления бизнеса по уровням риска вводится риско-ориентированный подход с упором на анализ данных.

Основные изменения:

  • Плановые проверки отменяются навсегда.

  • Останутся только внеплановые проверки, проводимые по конкретным основаниям и подтвержденные системой управления рисками.

  • Решение о каждой проверке будет приниматься и утверждаться только центральным аппаратом КГД.

  • Взаимодействие с бизнесом переводится в онлайн-формат: документы, уведомления и результаты будут направляться через цифровые сервисы. На бумаге сохранится лишь вручение предписания.

Меньше давления на бизнес

По словам Нургожаева, цель реформы – снижение административной нагрузки на предпринимателей. При этом количество проверок не увеличится, а контроль станет более адресным и точечным.

«Наша цель — снизить административную нагрузку на добросовестный бизнес. Количество проверок увеличиваться не будет», — подчеркнул представитель КГД.

Цифровизация и ИИ в налоговом администрировании

Для реализации реформы внедряется интегрированная система налогового администрирования, которая объединит все разрозненные информационные базы.
Налоговые органы будут использовать гибридный подход: сочетание аналитики информационных систем и технологий искусственного интеллекта. Это позволит точнее выявлять риски и выходить на проверки только при наличии реальных оснований.

