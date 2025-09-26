Предупреждение для всех казахстанцев: сообщение от 1414 может обернуться бедой

Қазақ тіліне аудару

Электронное правительство Egov.kz 26 сентября 2025 года распространило обращение к гражданам Казахстана с предупреждением о новых схемах мошенничества. В сообщении отмечается, что злоумышленники стали всё чаще представляться сотрудниками различных организаций, используя номер 1414, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Depositphotos

Как действуют мошенники

Мошенники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками:

банков;

операторов связи;

почтовых или курьерских служб;

технической поддержки;

государственных органов.

Они могут звонить через WhatsApp или напрямую на номер телефона, убеждая граждан сообщить код из SMS, якобы для "проверки", "решения проблемы" или "передачи доставки". Главная цель злоумышленников – получить доступ к личным данным и управлению телефоном жертвы.

Основные правила безопасности

Чтобы не стать жертвой обмана, в Egov.kz напоминают:

никогда не передавайте код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи третьим лицам;

не переходите по подозрительным ссылкам;

не устанавливайте посторонние приложения по просьбе неизвестных людей;

при сомнениях лучше самостоятельно перезвонить в официальный колл-центр 1414.

Куда обращаться в случае мошенничества

Для граждан указаны полезные контакты:

1414 – единый контакт-центр для уточнения информации;

102 – для подачи заявления в полицию о фактах мошенничества.

Дополнительное уточнение

В Egov.kz подчеркнули, что они не используют бизнес-аккаунты и не рассылают сообщения пользователям через мессенджеры (WhatsApp, Viber, Signal и другие). Все официальные уведомления направляются исключительно через государственные сервисы.