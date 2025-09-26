18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.09.2025, 13:30

Предупреждение для всех казахстанцев: сообщение от 1414 может обернуться бедой

Электронное правительство Egov.kz 26 сентября 2025 года распространило обращение к гражданам Казахстана с предупреждением о новых схемах мошенничества. В сообщении отмечается, что злоумышленники стали всё чаще представляться сотрудниками различных организаций, используя номер 1414, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Depositphotos
Как действуют мошенники

Мошенники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками:

  • банков;

  • операторов связи;

  • почтовых или курьерских служб;

  • технической поддержки;

  • государственных органов.

Они могут звонить через WhatsApp или напрямую на номер телефона, убеждая граждан сообщить код из SMS, якобы для "проверки", "решения проблемы" или "передачи доставки". Главная цель злоумышленников – получить доступ к личным данным и управлению телефоном жертвы.

Основные правила безопасности

Чтобы не стать жертвой обмана, в Egov.kz напоминают:

  • никогда не передавайте код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи третьим лицам;

  • не переходите по подозрительным ссылкам;

  • не устанавливайте посторонние приложения по просьбе неизвестных людей;

  • при сомнениях лучше самостоятельно перезвонить в официальный колл-центр 1414.

Куда обращаться в случае мошенничества

Для граждан указаны полезные контакты:

  • 1414 – единый контакт-центр для уточнения информации;

  • 102 – для подачи заявления в полицию о фактах мошенничества.

Дополнительное уточнение

В Egov.kz подчеркнули, что они не используют бизнес-аккаунты и не рассылают сообщения пользователям через мессенджеры (WhatsApp, Viber, Signal и другие). Все официальные уведомления направляются исключительно через государственные сервисы.

