Предупреждение для всех казахстанцев: сообщение от 1414 может обернуться бедой

Электронное правительство Egov.kz 26 сентября 2025 года распространило обращение к гражданам Казахстана с предупреждением о новых схемах мошенничества. В сообщении отмечается, что злоумышленники стали всё чаще представляться сотрудниками различных организаций, используя номер 1414, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Мошенники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками:
банков;
операторов связи;
почтовых или курьерских служб;
технической поддержки;
государственных органов.
Они могут звонить через WhatsApp или напрямую на номер телефона, убеждая граждан сообщить код из SMS, якобы для "проверки", "решения проблемы" или "передачи доставки". Главная цель злоумышленников – получить доступ к личным данным и управлению телефоном жертвы.
Чтобы не стать жертвой обмана, в Egov.kz напоминают:
никогда не передавайте код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи третьим лицам;
не переходите по подозрительным ссылкам;
не устанавливайте посторонние приложения по просьбе неизвестных людей;
при сомнениях лучше самостоятельно перезвонить в официальный колл-центр 1414.
Для граждан указаны полезные контакты:
1414 – единый контакт-центр для уточнения информации;
102 – для подачи заявления в полицию о фактах мошенничества.
В Egov.kz подчеркнули, что они не используют бизнес-аккаунты и не рассылают сообщения пользователям через мессенджеры (WhatsApp, Viber, Signal и другие). Все официальные уведомления направляются исключительно через государственные сервисы.
Комментарии0 комментарий(ев)