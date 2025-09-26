18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.09.2025, 14:39

Казахстан вводит новые сборы на железнодорожные билеты в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 478

Приказом исполняющего обязанности министра транспорта Республики Казахстан от 22 сентября 2025 года внесены изменения и дополнения в действующие Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

 

Фото: АО "Пассажирские перевозки"
Фото: АО "Пассажирские перевозки"

Документ регламентирует порядок взимания дополнительных сборов при оформлении и возврате билетов, а также при резервировании мест.

Сбор за продажу билетов

Согласно новым правилам, при приобретении проездных документов у перевозчика взимается сбор за организацию продажи билетов. Его размер установлен на уровне 0,06 МРП, что в 2025 году составляет 236 тенге.

Переоформление проездных документов

Если пассажиру требуется изменить данные в билете, необходимо оплатить сбор за переоформление. Его размер установлен выше — 0,2 МРП, что соответствует 786 тенге.

Резервирование мест

Для организованных групп пассажиров и детских коллективов предусмотрена отдельная плата за бронирование мест:

  • 0,2 МРП для взрослых организованных групп;

  • 0,1 МРП (393 тенге) для детских групп.

Важно отметить, что в случае отказа от зарезервированных мест внесённая сумма не возвращается.

Возврат билетов

При отказе пассажира от поездки и возврате проездного документа перевозчик удерживает сбор в размере 0,1 МРП.

Восстановление утерянных или поврежденных билетов

Если билет был утрачен или поврежден, для его восстановления необходимо оплатить сбор в размере 0,2 МРП (786 тенге).

Итог

Новые правила уточняют порядок финансовых операций при работе с железнодорожными билетами. Теперь каждый пассажир должен учитывать дополнительные расходы при покупке, изменении или возврате проездных документов. Эти меры направлены на стандартизацию процедур и единый подход в сфере пассажирских перевозок по железной дороге.

1
12
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?