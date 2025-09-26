Казахстан вводит новые сборы на железнодорожные билеты в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Приказом исполняющего обязанности министра транспорта Республики Казахстан от 22 сентября 2025 года внесены изменения и дополнения в действующие Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: АО "Пассажирские перевозки"

Документ регламентирует порядок взимания дополнительных сборов при оформлении и возврате билетов, а также при резервировании мест.

Сбор за продажу билетов

Согласно новым правилам, при приобретении проездных документов у перевозчика взимается сбор за организацию продажи билетов. Его размер установлен на уровне 0,06 МРП, что в 2025 году составляет 236 тенге.

Переоформление проездных документов

Если пассажиру требуется изменить данные в билете, необходимо оплатить сбор за переоформление. Его размер установлен выше — 0,2 МРП, что соответствует 786 тенге.

Резервирование мест

Для организованных групп пассажиров и детских коллективов предусмотрена отдельная плата за бронирование мест:

0,2 МРП для взрослых организованных групп;

0,1 МРП (393 тенге) для детских групп.

Важно отметить, что в случае отказа от зарезервированных мест внесённая сумма не возвращается.

Возврат билетов

При отказе пассажира от поездки и возврате проездного документа перевозчик удерживает сбор в размере 0,1 МРП.

Восстановление утерянных или поврежденных билетов

Если билет был утрачен или поврежден, для его восстановления необходимо оплатить сбор в размере 0,2 МРП (786 тенге).

Итог

Новые правила уточняют порядок финансовых операций при работе с железнодорожными билетами. Теперь каждый пассажир должен учитывать дополнительные расходы при покупке, изменении или возврате проездных документов. Эти меры направлены на стандартизацию процедур и единый подход в сфере пассажирских перевозок по железной дороге.