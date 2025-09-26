Токаев обозначил свою главную миссию на посту президента

Қазақ тіліне аудару

Сегодня на заседании Национального совета по науке и технологиям Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты своей деятельности на посту главы государства. Президент подчеркнул, что его главная задача – укрепление независимости страны и обеспечение ее стабильного развития, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

«Я часто говорю, что моя основная миссия — обеспечить безопасность, укрепить суверенитет и Независимость нашего государства, заложить прочный фундамент устойчивого социально-экономического развития страны в это неспокойное время. И все мои решения продиктованы именно этими насущными задачами», – отметил Токаев.

Роль цифровизации и искусственного интеллекта

Президент обратил особое внимание на технологические изменения, которые уже влияют на мировую экономику.

«Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта — фундаментальный, долговременный процесс. Его побочные эффекты и влияние на мировую экономику предстоит изучить, выяснить. Но эта новая технологическая тенденция предопределит будущее всех народов и государств», – сказал он.

Токаев подчеркнул, что Казахстану необходимо смело идти вперед в этой сфере:

«В этой сфере нет устоявшихся шаблонов, поэтому мы должны действовать решительно, не бояться принимать самые смелые решения. Только так мы сможем реализовать возложенную на нас историческую миссию — занять достойное место в формирующемся новом миропорядке».

Международное сотрудничество в атомной отрасли

Глава государства отдельно остановился на значении научно-технологического развития атомной энергетики, подчеркнув роль международных партнеров.

«В этом плане у нас уже есть неплохие результаты. Налажено эффективное партнерство с МАГАТЭ, Объединенным институтом ядерных исследований в России, Всемирным ядерным университетом в США, Европейским центром ядерных исследований CERN в Швейцарии и другими известными исследовательскими центрами», – отметил Токаев.

Участие казахстанских ученых в глобальных проектах

Президент отметил, что казахстанские специалисты вовлечены в крупные международные инициативы:

«Наши ученые задействованы в глобальных научных проектах в области термоядерного синтеза, ядерного материаловедения, радиационных технологий. Участие в столь важных международных инициативах не только показывает большой потенциал нашей ядерной науки, но и способствует привлечению инвестиций, трансферу уникальных технологий и компетенций».

Новые задачи для правительства и агентства

В завершение выступления Токаев подчеркнул необходимость активных шагов в области научного развития.

«Правительству необходимо активизировать международное партнерство в области ядерной науки. Важно также рассмотреть возможности участия Казахстана в многосторонних исследовательских проектах. Агентству по атомной энергии предстоит разработать долгосрочную научно-техническую программу развития атомной науки с четко обозначенными механизмами финансирования», – заявил глава государства.