Погода в Казахстане резко изменится

На смену теплым дням в республику приходит холодный антициклон. Уже в ближайшие выходные на севере страны возможен первый снег, сообщает Lada.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" .

Фото: кадр YouTube

Дожди, грозы и снег

В северных регионах погоду будет формировать северо-западный циклон. Здесь ожидаются дожди, местами сильные, а 28–29 сентября возможен переход осадков в снег.

В южной половине Казахстана с приходом южного циклона прогнозируются дожди с грозами.

На большей части страны усилится ветер, ночью и утром местами установится туман.

Антициклон принесет похолодание

С 28 сентября в северные области вторгнется холодный антициклон. Постепенно он сместится на юг, что приведет к понижению температуры по всей территории Казахстана.

Подробный прогноз по регионам

Запад страны: ночные температуры составят +3…+8 °С, днем ожидается постепенное повышение с +10…+18 до +13…+22 °С.

Юго-запад: ночью похолодает с +10…+15 до +7…+12 °С, днем воздух прогреется от +13…+18 до +18…+23 °С.

Северо-запад и север: ожидается значительное похолодание — ночью от +3…+13 °С до -1…-6 °С, днем с +10…+15 до +3…+10 °С.

Центр и Павлодарская область: ночные температуры снизятся с +5…+15 до +2…+7 °С, дневные — с +22…+28 до +7…+18 °С.

Восток страны: ночью колебания от +2…+10 до +7…+15 °С, днем понижение с +25…+30 до +20…+25 °С, в северных районах — до +10…+15 °С.

Юг: ночные температуры опустятся с +9…+18 до +5…+13 °С, дневные — с +22…+32 до +15…+28 °С.

Юго-восток: ночью +10…+15 °С, в горных районах 0…+5 °С; днем +23…+30 °С, в горах +15…+20 °С.

Итог

Начало октября в Казахстане встретят с дождями, туманами и резким похолоданием. Жителям северных регионов стоит быть готовыми к первым заморозкам и снегу, а в южных областях — к грозам и сильному ветру.