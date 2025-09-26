Казахстанцам назвали дату неизбежного подорожания бензина

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане продолжается рост цен на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ). По прогнозам экспертов, стоимость топлива в ближайшие годы сравняется с российской, сообщает Lada.kz со ссылкой на OilGas kz.

©Safarov Nariman/Shutterstock/Fotodom

Причины роста цен

Генеральный директор нефтегазовой компании Расул Абдухалилов отметил, что ключевым фактором стало снятие государственного регулирования. По его словам:

государство с начала 2000-х годов устанавливало объемы поставок и фиксированные цены;

меры принимались для сдерживания инфляции, но в итоге привели к дефициту и искажению ценовой динамики;

накопившиеся дисбалансы потребовали перехода к рыночным механизмам.

Прогноз до 2026 года

Эксперт считает, что цены на бензин и дизель в Казахстане будут расти вплоть до конца 2026 года. К этому времени они приблизятся к уровню российских.

Он также подчеркнул, что опыт Казахстана может быть интересен Азербайджану, где рынок топлива все еще регулируется государством.

Динамика после отмены регулирования

После отказа от госрегулирования в феврале текущего года рынок отреагировал ростом цен:

бензин подорожал на 14%;

дизельное топливо — на 10%.

Позиция Минэнерго

В Министерстве энергетики считают реформы оправданными. Там отмечают, что одновременно с отменой регулирования был введен запрет на вывоз топлива за рубеж, что помогло:

стабилизировать внутренний рынок;

увеличить резервы ГСМ.

Так, к началу лета запасы бензина АИ-92 выросли почти на 70%, а дизельного топлива — на 78%.