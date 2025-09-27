18+
26.09.2025, 19:19

Переход Казахстана на латиницу: почему филологи не могут договориться?

Новости Казахстана 0 677

На парламентских слушаниях, посвящённых вопросам развития искусственного интеллекта, депутат мажилиса Ермурат Бапи вновь поднял тему перехода казахского языка на латинскую графику. По его словам, государству необходимо чётко обозначить план действий в этом направлении, сообщает Lada.kz со ссылкой на centralmedia24.kz.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Аргументы депутата

Ермурат Бапи подчеркнул, что использование трёх языков сразу — казахского, русского и английского — в официальных надписях, указателях и вывесках требует значительных бюджетных затрат. При этом, как отметил парламентарий, ведущие мировые IT-компании, включая Google, YouTube и Microsoft, готовы внедрять казахский язык в свои сервисы. Однако для этого необходим единый и устойчивый стандарт казахского алфавита на латинице.

По словам депутата, переход на латинскую графику:

  • позволит интегрировать казахский язык в мировое цифровое пространство;

  • укрепит позиции языка в сфере искусственного интеллекта;

  • облегчит взаимодействие с казахскими диаспорами за рубежом;

  • снизит избыточные расходы на дублирование надписей.

Бапи добавил, что глобальная конкуренция в сфере ИИ создаёт уникальный шанс для Казахстана окончательно перейти на латиницу, не оглядываясь на внешние факторы.

Ответ министра науки и высшего образования

На вопрос депутата ответил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Именно его ведомство курирует процесс разработки латинского алфавита для казахского языка.

Министр отметил, что данный проект является крайне масштабным и имеет ряд сложностей:

  • требуется адаптировать к новому алфавиту весь документооборот;

  • необходимо изменить официальные названия улиц, дорожные знаки и вывески;

  • переход повлечёт за собой серьёзные экономические расходы;

  • требуется учёт фонетических, орфографических и орфоэпических особенностей языка.

Необходимость времени и консенсуса

Саясат Нурбек призвал к терпению, подчеркнув, что работа над латиницей продолжается. По его словам, в неё вовлечены филологи и языковеды, однако пока им не удалось прийти к единому решению относительно окончательного варианта алфавита.

Министр заверил, что после завершения всех необходимых исследований и обсуждений министерство представит обществу дополнительную информацию о дальнейших шагах.

Комментарии

