26.09.2025, 20:09

Почти 800 сфер бизнеса исключили из «упрощёнки» в Казахстане: полный список

Новости Казахстана 0 558

Министерство национальной экономики Казахстана обнародовало проекты постановлений, которые затрагивают применение специального налогового режима на основе упрощённой декларации. Если документы будут утверждены, с 2026 года значительная часть предпринимателей не сможет пользоваться «упрощёнкой», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

© Sputnik / Болат Шайхинов
© Sputnik / Болат Шайхинов

Почти 800 запретных видов деятельности

В одном из проектов постановлений приводится перечень сфер, для которых использование упрощённого налогового режима будет запрещено. В списке насчитывается 795 видов деятельности, включая:

  • добычу полезных ископаемых;

  • тяжелую промышленность и переработку сырья;

  • производство алкогольных напитков (пиво, вино, сидр и другие);

  • розничную торговлю в торговых объектах площадью свыше 2000 кв. м;

  • оптовую торговлю одеждой и обувью;

  • отдельные направления строительной сферы;

  • сделки по покупке и продаже недвижимости;

  • автолизинг;

  • научно-исследовательские разработки и другие.

Таким образом, крупные и капиталоёмкие отрасли экономики будут переведены на общий режим налогообложения.

Скачать официальный запретительный список для упрощенки можно здесь.

Льготы сохранятся для самозанятых

Второй проект документа касается граждан, работающих в формате самозанятости. Для них составлен отдельный перечень, включающий 46 видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима.

Этот список гораздо короче и охватывает в основном услуги и мелкий бизнес, не требующий крупных оборотов.

Скачать разрешительный список для самозанятых можно здесь.

Общественное обсуждение и сроки

Оба проекта постановлений вынесены на публичное обсуждение на портале «Открытые НПА». Замечания и предложения казахстанцы могут направлять до 13 октября 2025 года.

Важно подчеркнуть, что документы пока имеют статус проекта. Окончательное решение о том, какие именно виды деятельности будут переведены на общий режим налогообложения, примет правительство по итогам обсуждения.

