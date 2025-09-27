18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.09.2025, 08:56

В школах Казахстана планируют установить экобоксы для раздельного сбора отходов

Новости Казахстана 0 297

В следующем году во всех школах Казахстана планируют установить экобоксы для раздельного сбора отходов. Сейчас такие контейнеры уже работают в учебных заведениях Астаны и Жезказгана — это часть инициативы «Таза Қазақстан», сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал 24KZ.

Кадр из видео 24KZ
Кадр из видео 24KZ

В одной из столичных гимназий экобоксы уже размещены на каждом этаже. Бумага, стекло и пластик, собранные школьниками, передаются на переработку, где им дают «вторую жизнь». Ученикам регулярно объясняют, как правильная сортировка отходов помогает сохранять природу.

Через приложение и автоматизированную систему EcoQolday любой житель страны сможет отправить вторсырьё на переработку прямо из дома. Среди школ действует и своеобразное соревнование: учебное заведение, которое соберёт больше всего отходов, получит призы.
По словам представителей Министерства экологии, такие мероприятия проводятся не впервые — они реализуются с прошлого года в рамках развития экокультуры. Контейнеры изготавливает и устанавливает компания «Жасыл Даму». Из них поступает уже отсортированное и качественное вторсырьё, которое не требует дополнительной обработки.
Организаторы уверены: подобные проекты помогают воспитать у детей экологическую ответственность.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?