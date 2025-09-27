В школах Казахстана планируют установить экобоксы для раздельного сбора отходов

Қазақ тіліне аудару

В следующем году во всех школах Казахстана планируют установить экобоксы для раздельного сбора отходов. Сейчас такие контейнеры уже работают в учебных заведениях Астаны и Жезказгана — это часть инициативы «Таза Қазақстан», сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал 24KZ .

Кадр из видео 24KZ

В одной из столичных гимназий экобоксы уже размещены на каждом этаже. Бумага, стекло и пластик, собранные школьниками, передаются на переработку, где им дают «вторую жизнь». Ученикам регулярно объясняют, как правильная сортировка отходов помогает сохранять природу.

Через приложение и автоматизированную систему EcoQolday любой житель страны сможет отправить вторсырьё на переработку прямо из дома. Среди школ действует и своеобразное соревнование: учебное заведение, которое соберёт больше всего отходов, получит призы.

По словам представителей Министерства экологии, такие мероприятия проводятся не впервые — они реализуются с прошлого года в рамках развития экокультуры. Контейнеры изготавливает и устанавливает компания «Жасыл Даму». Из них поступает уже отсортированное и качественное вторсырьё, которое не требует дополнительной обработки.

Организаторы уверены: подобные проекты помогают воспитать у детей экологическую ответственность.

