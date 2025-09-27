Посмертный донор из СКО спас несколько жизней, включая ребенка

Қазақ тіліне аудару

С согласия семьи погибшего казахстанца у него были изъяты сердце, печень и две почки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Казинформ .

Фото: Министерство здравоохранения.

Забор органов был произведен в Многопрофильной областной больнице Северо-Казахстанской области у посмертного донора 1985 года рождения. Процедура донорства была оперативно организована Республиканским центром координации трансплантации совместно с трансплантологическими бригадами ННОЦ и UMC. В работе участвовали региональные координаторы и экстренные службы, сообщает Министерство здравоохранения страны. Как сообщают в Минздраве, это позволило спасти несколько жизней, включая ребенка.

Особую роль сыграли сотрудники полиции, которые в сжатые сроки обеспечили сопровождение медицинских бригад. Этот случай показал: только совместные усилия врачей, координаторов, госструктур и готовность семьи донора позволяют дарить людям шанс на жизнь.

Сегодня в Казахстане более 4 300 человек ожидают донорский орган, из них свыше 120 — дети.