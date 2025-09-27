Казахстанцам напомнили об ограничении на льготный ввоз электромобилей

Қазақ тіліне аудару

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК предупредил граждан, планирующих ввоз электромобилей, о скором исчерпании квоты на применение тарифных льгот, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: pexels

Согласно решению Комиссии Таможенного союза №130 от 27 ноября 2009 года, при ввозе электромобилей (код ТН ВЭД 8703 80 000 2) действует льготный тариф. Однако это право распространяется лишь на ограниченное количество транспорта — 15 тысяч единиц.

По данным на 25 сентября 2025 года, в Казахстан уже ввезено свыше 13 тысяч электромобилей, что составляет 87,2% от установленного лимита. Таким образом, воспользоваться льготой могут менее 1 900 автомобилей.

В ведомстве призвали граждан учитывать оставшийся объем квоты при принятии решения о покупке и ввозе электромобиля, чтобы избежать возможных ограничений.