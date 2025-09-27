Сертификаты приравняли к дипломам в Казахстане: министр Нурбек развеял мифы

Қазақ тіліне аудару

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек прокомментировал слухи о том, что сертификаты курсов якобы приравнены к дипломам, передает Lada.kz по сообщению Zakon.kz.

По словам министра, ранее в обществе информация была подана некорректно. Новый закон о профессиональных квалификациях делит все профессии на две группы – регулируемые и нерегулируемые. Для первых вводится обязательная сертификация: диплома недостаточно, квалификацию придётся подтверждать профессиональным экзаменом.

«Выпускник бухгалтерского факультета может устроиться на работу, но для карьерного роста потребуется международный сертификат вроде CFA. В ряде стран его получают даже без высшего образования – главное, что экзамен гарантирует реальные знания и навыки», – пояснил Саясат Нурбек.

Он добавил, что в Казахстане процесс внедрения подобных практик идёт медленно из-за нехватки сертификационных центров. Сейчас в стране они развиты лишь в отдельных отраслях, таких как нефтегаз и горнодобывающий сектор, где строгий отбор специалистов необходим.

Что касается нерегулируемых профессий, то здесь по-прежнему подтверждением компетенции остаётся диплом о высшем образовании.