Телепроект Димаша Voice Beyond Horizon представит туристский потенциал Казахстана мировой аудитории

Съёмки международного телевизионного проекта Voice Beyond Horizon, организованного Димашем Кудайбергеном совместно с китайской телекомпанией Hunan Broadcasting System, охватили ключевые регионы страны, включая Мангистаускую область, передает Lada.kz по информации Министерства туризма и спорта РК.

фото с сайта Министарства туризма и спорта РК

Проект задуман не только как музыкальное шоу с участием исполнителей из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии, но и как масштабная промо-кампания, демонстрирующая богатство природы и культурное наследие Казахстана. Съемки уже состоялись в Туркестанской, Алматинской, Акмолинской и Мангистауской областях, а также в Алматы. Финал шоу пройдет в Астане.

Зрителям по всему миру покажут знаковые локации: в Алматы и Алматинской области — озеро Каинды с подводным хвойным лесом, село Саты, признанное UNWTO одной из лучших туристских деревень мира, Капчагайское водохранилище, а также городские символы — Арбат, Зеленый базар и метро.

Особое внимание уделено Мангистаускому региону: на кадрах проекта будут представлены уникальные пейзажи Каспия, пустынные каньоны и святыни полуострова.

Проект получил организационную поддержку Министерства туризма и спорта, Министерства культуры и информации, национальной компании Kazakh Tourism, а также акиматов регионов.