27.09.2025, 15:50

Подростки в Казахстане всё чаще работают официально — данные Минтруда

Новости Казахстана 0 327

Более 15 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет имеют официальное трудоустройство в Казахстане. Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передаёт Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

По словам министра, в стране действуют цифровые платформы, которые помогают молодёжи проходить практику и находить работу. Теперь студенты могут выбирать работодателя онлайн, а предприятия — практикантов.

«Если ранее практика была возможна только по месту учебного заведения, то теперь география значительно расширена», – отметила министр в кулуарах форума «Еңбек адамы – Ел мақтанышы», посвящённого Дню труда.

Отдельная цифровая система позволяет подросткам от 14 до 18 лет устраиваться на работу в свободное от учёбы время. При этом родители открывают личный кабинет, подтверждают условия договора и несут ответственность за ребёнка.

«Сейчас порядка 15 974 детей официально работают с отчислениями пенсионных взносов», – добавила Жакупова.

Министр также подчеркнула, что ряд предприятий, где средний возраст сотрудников превышает 50 лет, заинтересованы в передаче опыта молодым специалистам. В таких компаниях практиканты могут получать до 50% оплаты труда.

