В Казахстане открылся первый в Центральной Азии филиал New York Film Academy

В городе Каскелен (Алматинская область) состоялось торжественное открытие New York Film Academy Kazakhstan — первого филиала одной из самых известных киношкол мира в Центральной Азии, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: акимат Алматинской области

Новый кампус создан на базе Energo University и креативного парка Dala Edge. В церемонии открытия приняли участие президент и CEO NYFA Майкл Янг, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, аким Алматинской области Марат Султангазиев, представители США, а также деятели кино и медиаиндустрии.

Атмосфера мероприятия была выдержана в кинематографическом стиле — гостей встретили постановкой в формате «съёмки дубля». Участникам представили инфраструктуру кампуса: библиотеку, лекционные аудитории, студии звукозаписи и монтажа, а также пространства креативного парка.

В рамках программы открытия прошли мастер-классы от международных специалистов, включая режиссёров, сценаристов, актёров и экспертов по визуальным эффектам из США, Европы и Казахстана.

Завершением дня стала панельная дискуссия «CIS MEDIA MARKET TOMORROW: CHALLENGES, FOCUS, COMMUNITY», посвящённая развитию медиарынка в регионе.

Президент NYFA Майкл Янг отметил, что академия в Казахстане станет «площадкой, объединяющей таланты региона и выводящей их на мировую киноиндустрию».

Аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул, что открытие филиала соответствует поручению главы государства об интеграции ведущих мировых университетов в образовательную систему Казахстана.