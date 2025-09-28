Осторожнее на трассах: синоптики предупредили казахстанцев о резком изменении погоды 28 сентября

Прогноз по регионам:

Атырауская область – ночью и утром ожидается туман. По всей территории сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кызылординская область – по-прежнему высокий риск природных пожаров.

Астана – ночью и утром туман, днем северо-восточный ветер с порывами до 20 м/с.

Северо-Казахстанская область – дожди с переходом в снег, ночью и утром туман.

Актюбинская область – на севере ночные заморозки до –2°, в Актобе также похолодает. В остальных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Карагандинская область – ночью и утром туман, днем ветер усилится до 15–18 м/с. На юге сохраняется угроза пожаров.

Улытау область – ночью и утром туман, на юге чрезвычайная пожарная опасность.

Акмолинская область – осадки с переходом в снег, на востоке – сильный дождь. В Кокшетау ночью и утром ожидаются осадки. На юге и востоке – ветер 15–20 м/с.

Костанайская область – на северо-востоке осадки, ночью и утром туман. В западных и восточных районах – заморозки до –1°.

Павлодарская область – усиление северного ветра до 20 м/с. На севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

Жамбылская область – в горах гроза и туман, местами ветер до 20 м/с. В центре и на севере – чрезвычайная пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область – ночью и утром туман и заморозки до –1°. В Уральске также прогнозируется понижение температуры до минус одного градуса. Сохраняется пожарная опасность.