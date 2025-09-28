18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.09.2025, 20:23

Осторожнее на трассах: синоптики предупредили казахстанцев о резком изменении погоды 28 сентября

Новости Казахстана 0 371

Жителей страны ожидают туман, первые заморозки, сильный ветер и даже снег. В ряде регионов сохраняется высокая пожарная опасность, а в горах возможны грозы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Прогноз по регионам:

  • Атырауская область – ночью и утром ожидается туман. По всей территории сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

  • Кызылординская область – по-прежнему высокий риск природных пожаров.

  • Астана – ночью и утром туман, днем северо-восточный ветер с порывами до 20 м/с.

  • Северо-Казахстанская область – дожди с переходом в снег, ночью и утром туман.

  • Актюбинская область – на севере ночные заморозки до –2°, в Актобе также похолодает. В остальных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

  • Карагандинская область – ночью и утром туман, днем ветер усилится до 15–18 м/с. На юге сохраняется угроза пожаров.

  • Улытау область – ночью и утром туман, на юге чрезвычайная пожарная опасность.

  • Акмолинская область – осадки с переходом в снег, на востоке – сильный дождь. В Кокшетау ночью и утром ожидаются осадки. На юге и востоке – ветер 15–20 м/с.

  • Костанайская область – на северо-востоке осадки, ночью и утром туман. В западных и восточных районах – заморозки до –1°.

  • Павлодарская область – усиление северного ветра до 20 м/с. На севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

  • Жамбылская область – в горах гроза и туман, местами ветер до 20 м/с. В центре и на севере – чрезвычайная пожарная опасность.

  • Западно-Казахстанская область – ночью и утром туман и заморозки до –1°. В Уральске также прогнозируется понижение температуры до минус одного градуса. Сохраняется пожарная опасность.

  • Туркестанская область – на перевалах порывы ветра до 20 м/с. В Шымкенте и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики напоминают водителям о необходимости быть внимательнее на дорогах в условиях тумана. Жителям северных регионов стоит подготовиться к похолоданию и снегопадам, тогда как на юге главная угроза по-прежнему связана с пожарами и сильным ветром.

