KeshYou представила песню в поддержку футбольного клуба «Кайрат»

Казахстанская группа KeshYou выпустила музыкальную композицию в честь футбольного клуба «Кайрат», оформив клип в стиле команды, передает Lada.kz.
Группа, продюсером которой является Баян Алагузова, опубликовала ролик с песней в поддержку алматинского клуба на своей официальной странице. Видео вызвало активное обсуждение среди поклонников, которые назвали работу «мощной поддержкой», «креативной» и «шикарным ходом».
На кадрах клипа участницы KeshYou предстали в образах, выдержанных в фирменных черно-жёлтых цветах «Кайрата». Даже футбольный мяч в видео был подобран в тон клубной символике.
Ранее сообщалось, что супруг Баян Алагузовой пообещал подарить игрокам «Кайрата» автомобили.
