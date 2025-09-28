KeshYou представила песню в поддержку футбольного клуба «Кайрат»

Қазақ тіліне аудару

Фото: кадр видео

Группа, продюсером которой является Баян Алагузова, опубликовала ролик с песней в поддержку алматинского клуба на своей официальной странице. Видео вызвало активное обсуждение среди поклонников, которые назвали работу «мощной поддержкой», «креативной» и «шикарным ходом».

На кадрах клипа участницы KeshYou предстали в образах, выдержанных в фирменных черно-жёлтых цветах «Кайрата». Даже футбольный мяч в видео был подобран в тон клубной символике.

Ранее сообщалось, что супруг Баян Алагузовой пообещал подарить игрокам «Кайрата» автомобили.