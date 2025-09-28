В Астане в тестовом режиме запустили LRT

Қазақ тіліне аудару

В столице Казахстана начались тестовые испытания легкорельсового транспорта (LRT), которые продлятся несколько месяцев, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: кадр видео

В социальных сетях появились первые кадры тестового запуска легкорельсового транспорта в Астане. Жители активно делятся видео и фотографиями движения составов по линии будущего маршрута.

Ранее аким столицы Женис Касымбек отмечал, что маршрут охватит станции вплоть до станции «Абу-Даби» и будет продолжаться в сторону моста через проспект Мангилик Ел.

По словам градоначальника, испытательный период рассчитан на срок от трёх до шести месяцев. В течение этого времени планируется поэтапное расширение работы: ежедневно будут увеличиваться количество станций и составов на линии.

Уже в октябре ожидается прибытие дополнительных восьми поездов. К декабрю парк должен быть полностью укомплектован – в распоряжении города окажутся 18 составов. По планам, все они будут задействованы с начала следующего года.

Власти намерены подключить все поезда в тестовом режиме к концу декабря, а также в начале и середине января. Стоимость проезда по проекту определена на уровне 200 тенге.