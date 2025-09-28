Юрист объяснила, почему нельзя работать бесплатно на испытательном сроке в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане работодатели обязаны оплачивать труд сотрудников даже в период испытательного срока, а за нарушение предусмотрены штрафы, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

В Казахстане до сих пор встречаются случаи, когда работодатели предлагают сотрудникам пройти испытательный срок без оплаты. Одна из подобных историй произошла с женщиной, устроившейся на работу, где ей сообщили, что первые две недели она должна трудиться бесплатно, чтобы доказать свою пригодность, сообщает Диапазон. Однако такие действия противоречат трудовому законодательству.

Юрист Алена Дуля в комментарии отметила, что работа без оплаты на испытательном сроке является незаконной практикой. По ее словам, закон прямо предусматривает оплату труда с первого дня, даже если работник находится на испытательном сроке.

Испытательный срок включается в трудовой стаж работника и не может превышать три месяца, - добавила она.

Кроме того, юрист напомнила, что за допуск работника к работе без оформления договора для работодателя предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.