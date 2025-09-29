В Кремле «с нетерпением» ждут Токаева: визит президента Казахстана может стать историческим

Қазақ тіліне аудару

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в ноябре ожидается государственный визит главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву. Об этом он сообщил на медиафоруме в Алматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Подготовка и ожидания Кремля

По словам Пескова, работа над организацией визита уже ведётся. В России с особым вниманием относятся к предстоящей поездке и рассчитывают на её результативность. Представитель Кремля подчеркнул, что приезд Токаева ждут «с нетерпением» и готовят обширный пакет документов, который может быть подписан в ходе переговоров.

«Сейчас мы все работаем над подготовкой государственного визита президента Казахстана в РФ, который состоится в ноябре», — сказал представитель Кремля.

Исторические связи и перспективы

На том же мероприятии Песков обратил внимание на общую историю двух стран. Он отметил, что Россия и Казахстан имеют общее прошлое, однако сегодня это два независимых государства. При этом, по его словам, у Москвы и Астаны есть все предпосылки для построения «блестящего будущего» при условии эффективного сотрудничества.

«И, если мы хорошо поработаем, это одно блестящее будущее для двух стран», — заявил чиновник.

Значение предстоящего визита

Официальный визит Токаева рассматривается как важный этап в развитии двусторонних отношений. Подписание пакета документов может затронуть ключевые направления взаимодействия — от экономики до гуманитарного сотрудничества. В Кремле рассчитывают, что переговоры укрепят партнерство и откроют новые горизонты для сотрудничества России и Казахстана.