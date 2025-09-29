Строительство АЭС обнажило главную проблему Казахстана — нехватку специалистов

Қазақ тіліне аудару

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев озвучил прогноз по количеству рабочих мест, которые появятся благодаря возведению атомной электростанции в Казахстане, сообщает Lada.kz.

Фото: t.me/Minenergokz

По его словам, строительство АЭС с двумя энергоблоками создаст высокий спрос на квалифицированные кадры.

На этапе возведения объектов будет задействовано до 10 тысяч работников .

. После запуска станции для эксплуатации потребуется около 2 тысяч специалистов, включая 600 человек с высшим образованием.

Обновление образовательных программ

В связи с растущим спросом на кадры модернизируются образовательные программы и открываются новые направления подготовки. В Казахстане уже действуют курсы прикладного бакалавриата, разработанные специально для атомной отрасли. Они охватывают подготовку операторов реакторного оборудования, техников и специалистов рабочих профессий для ключевых позиций на АЭС.

Где готовят атомщиков

Подготовка специалистов ведется на базе ведущих вузов страны:

КазНТУ им. Сатпаева,

КазНУ им. аль-Фараби,

ЕНУ им. Л. Н. Гумилева,

АУЭС им. Г. Даукеева,

ВКТУ им. Д. Серикбаева,

Университета им. Шакарима.

Практическую часть обеспечивают Национальный ядерный центр РК и Институт ядерной физики, где проводятся стажировки, исследовательские проекты и обучение по международным стандартам безопасности.

Удержание кадров внутри страны

Агентство подчеркивает, что Казахстан предоставляет не только образовательные программы, но и зарубежные стажировки с последующим трудоустройством в стране. Запуск строительства собственной АЭС, развитие исследовательской базы и участие в национальных проектах должны создать условия для того, чтобы ключевые специалисты оставались работать на родине, несмотря на высокий спрос за рубежом.

Международное сотрудничество

Для подготовки кадров Казахстан активно взаимодействует с иностранными партнерами. Совместные программы реализуются с:

Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ»,

Томским политехническим университетом,

университетами Хоккайдо и Осака,

Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне.

Дополнительно подготовка специалистов ведется через программу «Болашак».

Влияние на экономику и кадровые вызовы

По международным оценкам, одно рабочее место в атомной энергетике создает более десяти рабочих мест в смежных секторах экономики. Однако Казахстан пока сталкивается с кадровым дефицитом в ряде направлений:

проектирование и строительство ядерных объектов,

эксплуатация АЭС,

радиационная безопасность,

ядерная и информационная безопасность,

материаловедение и метрология.

Таким образом, строительство АЭС в Казахстане не только обеспечит тысячи рабочих мест, но и станет драйвером развития науки, образования и экономики в целом.