Строительство АЭС обнажило главную проблему Казахстана — нехватку специалистов

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев озвучил прогноз по количеству рабочих мест, которые появятся благодаря возведению атомной электростанции в Казахстане, сообщает Lada.kz.
По его словам, строительство АЭС с двумя энергоблоками создаст высокий спрос на квалифицированные кадры.
В связи с растущим спросом на кадры модернизируются образовательные программы и открываются новые направления подготовки. В Казахстане уже действуют курсы прикладного бакалавриата, разработанные специально для атомной отрасли. Они охватывают подготовку операторов реакторного оборудования, техников и специалистов рабочих профессий для ключевых позиций на АЭС.
Подготовка специалистов ведется на базе ведущих вузов страны:
Практическую часть обеспечивают Национальный ядерный центр РК и Институт ядерной физики, где проводятся стажировки, исследовательские проекты и обучение по международным стандартам безопасности.
Агентство подчеркивает, что Казахстан предоставляет не только образовательные программы, но и зарубежные стажировки с последующим трудоустройством в стране. Запуск строительства собственной АЭС, развитие исследовательской базы и участие в национальных проектах должны создать условия для того, чтобы ключевые специалисты оставались работать на родине, несмотря на высокий спрос за рубежом.
Для подготовки кадров Казахстан активно взаимодействует с иностранными партнерами. Совместные программы реализуются с:
Дополнительно подготовка специалистов ведется через программу «Болашак».
По международным оценкам, одно рабочее место в атомной энергетике создает более десяти рабочих мест в смежных секторах экономики. Однако Казахстан пока сталкивается с кадровым дефицитом в ряде направлений:
Таким образом, строительство АЭС в Казахстане не только обеспечит тысячи рабочих мест, но и станет драйвером развития науки, образования и экономики в целом.
