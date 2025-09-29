18+
29.09.2025, 07:11

10 лет без налогов и секретный список проектов: куда Казахстан зовет инвесторов

Новости Казахстана 0 430

В Казахстане планируют создать специальный список проектов, которые будут предложены отечественным и зарубежным инвесторам. Перечень будет сформирован совместно с местными госорганами и охватит ключевые направления экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Формирование перечня инвестиционных проектов:

  • машиностроение,
  • нефтегазохимия,
  • возобновляемые источники энергии,
  • агропромышленный комплекс,
  • металлургия высокого передела.

Для запуска этих проектов государство намерено использовать как внутренние ресурсы, так и международные инвестиции.

Переговоры и индивидуальные условия для иностранных инвесторов

По данным Министерства национальной экономики (МНЭ), переговоры уже ведутся с рядом зарубежных компаний. Для привлечения иностранного капитала правительство готово заключать соглашения об инвестициях на индивидуальных условиях.

Инвесторам предлагаются налоговые льготы:

  • освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога (КПН) на 10 лет,
  • освобождение от земельного налога на 10 лет,
  • освобождение от налога на имущество сроком на восемь лет.

Кроме того, такие соглашения гарантируют стабильность налогового законодательства на десятилетний период, что позволит компаниям прогнозировать расходы и планировать долгосрочную окупаемость.

Стимулы для нефтегазовой отрасли

Чтобы активизировать геологоразведку и восполнение минерально-сырьевой базы в нефтегазовом секторе, введен инструмент улучшенного модельного контракта. Этот механизм также предусматривает фискальные преференции для компаний, готовых инвестировать в отрасль.

Контроль через цифровую платформу

Реализация «заказа на инвестиции» будет контролироваться с помощью национальной цифровой инвестплатформы. На ней отразят ключевые параметры всех проектов. Ответственные ведомства и акиматы будут обязаны регулярно отчитываться о выполнении задач.

МНЭ подчеркивает, что за некачественную подготовку или невыполнение поручений отвечать будут руководители отраслевых органов, региональных администраций и профильных операторов.

Поддержка на правительственном уровне

Если в процессе реализации проектов возникнут сложности, решения будут приниматься на уровне правительства. Ключевым оператором в структурировании и финансировании проектов станет нацхолдинг «Байтерек». Компания также будет содействовать поиску стратегических инвесторов.

Источники финансирования

Как уточнили в Министерстве иностранных дел, финансирование проектов планируется за счет средств иностранных и казахстанских компаний. Дополнительно будут привлекаться международные финансовые институты, что позволит расширить возможности для масштабных вложений.

