10 лет без налогов и секретный список проектов: куда Казахстан зовет инвесторов

В Казахстане планируют создать специальный список проектов, которые будут предложены отечественным и зарубежным инвесторам. Перечень будет сформирован совместно с местными госорганами и охватит ключевые направления экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Для запуска этих проектов государство намерено использовать как внутренние ресурсы, так и международные инвестиции.
По данным Министерства национальной экономики (МНЭ), переговоры уже ведутся с рядом зарубежных компаний. Для привлечения иностранного капитала правительство готово заключать соглашения об инвестициях на индивидуальных условиях.
Инвесторам предлагаются налоговые льготы:
Кроме того, такие соглашения гарантируют стабильность налогового законодательства на десятилетний период, что позволит компаниям прогнозировать расходы и планировать долгосрочную окупаемость.
Чтобы активизировать геологоразведку и восполнение минерально-сырьевой базы в нефтегазовом секторе, введен инструмент улучшенного модельного контракта. Этот механизм также предусматривает фискальные преференции для компаний, готовых инвестировать в отрасль.
Реализация «заказа на инвестиции» будет контролироваться с помощью национальной цифровой инвестплатформы. На ней отразят ключевые параметры всех проектов. Ответственные ведомства и акиматы будут обязаны регулярно отчитываться о выполнении задач.
МНЭ подчеркивает, что за некачественную подготовку или невыполнение поручений отвечать будут руководители отраслевых органов, региональных администраций и профильных операторов.
Если в процессе реализации проектов возникнут сложности, решения будут приниматься на уровне правительства. Ключевым оператором в структурировании и финансировании проектов станет нацхолдинг «Байтерек». Компания также будет содействовать поиску стратегических инвесторов.
Как уточнили в Министерстве иностранных дел, финансирование проектов планируется за счет средств иностранных и казахстанских компаний. Дополнительно будут привлекаться международные финансовые институты, что позволит расширить возможности для масштабных вложений.
