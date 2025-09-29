10 лет без налогов и секретный список проектов: куда Казахстан зовет инвесторов

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане планируют создать специальный список проектов, которые будут предложены отечественным и зарубежным инвесторам. Перечень будет сформирован совместно с местными госорганами и охватит ключевые направления экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: primeminister.kz

Формирование перечня инвестиционных проектов:

машиностроение,

нефтегазохимия,

возобновляемые источники энергии,

агропромышленный комплекс,

металлургия высокого передела.

Для запуска этих проектов государство намерено использовать как внутренние ресурсы, так и международные инвестиции.

Переговоры и индивидуальные условия для иностранных инвесторов

По данным Министерства национальной экономики (МНЭ), переговоры уже ведутся с рядом зарубежных компаний. Для привлечения иностранного капитала правительство готово заключать соглашения об инвестициях на индивидуальных условиях.

Инвесторам предлагаются налоговые льготы:

освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога (КПН) на 10 лет,

освобождение от земельного налога на 10 лет,

освобождение от налога на имущество сроком на восемь лет.

Кроме того, такие соглашения гарантируют стабильность налогового законодательства на десятилетний период, что позволит компаниям прогнозировать расходы и планировать долгосрочную окупаемость.

Стимулы для нефтегазовой отрасли

Чтобы активизировать геологоразведку и восполнение минерально-сырьевой базы в нефтегазовом секторе, введен инструмент улучшенного модельного контракта. Этот механизм также предусматривает фискальные преференции для компаний, готовых инвестировать в отрасль.

Контроль через цифровую платформу

Реализация «заказа на инвестиции» будет контролироваться с помощью национальной цифровой инвестплатформы. На ней отразят ключевые параметры всех проектов. Ответственные ведомства и акиматы будут обязаны регулярно отчитываться о выполнении задач.

МНЭ подчеркивает, что за некачественную подготовку или невыполнение поручений отвечать будут руководители отраслевых органов, региональных администраций и профильных операторов.

Поддержка на правительственном уровне

Если в процессе реализации проектов возникнут сложности, решения будут приниматься на уровне правительства. Ключевым оператором в структурировании и финансировании проектов станет нацхолдинг «Байтерек». Компания также будет содействовать поиску стратегических инвесторов.

Источники финансирования

Как уточнили в Министерстве иностранных дел, финансирование проектов планируется за счет средств иностранных и казахстанских компаний. Дополнительно будут привлекаться международные финансовые институты, что позволит расширить возможности для масштабных вложений.