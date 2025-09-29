18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.09.2025, 08:01

Ипотека под залог денег: новые условия на рынке Казахстана

Новости Казахстана

На ипотечном рынке Казахстана появилась новая программа кредитования со сниженной ставкой — от 7 до 14% годовых. Это почти вдвое выгоднее стандартных рыночных условий. Однако у продукта есть особенность: для получения кредита нужно внести в банк значительный денежный залог, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Как работает ипотека под залог

Вместо традиционного первоначального взноса заемщик размещает часть собственных средств (от 20% стоимости жилья и выше) на специальном счёте в банке. Эти деньги становятся залогом и замораживаются на весь срок кредитования.

  • Пенсионные накопления использовать нельзя.
  • Кредит предоставляется на полную стоимость квартиры, и проценты начисляются на всю сумму.
  • В отличие от депозитной системы «Отбасы банка», здесь деньги не копятся, а блокируются без начисления вознаграждений.

Залог можно вернуть только после полного закрытия ипотеки либо направить его на досрочное погашение. Но сделать это возможно лишь тогда, когда остаток основного долга сравняется с суммой залога. При аннуитетных платежах это обычно происходит ближе к концу выплат — примерно на восьмом году при сроке кредита 10 лет.

Где доступна новая ипотека

На данный момент ипотека под залог денег оформляется в двух банках: ForteBank и ЦентрКредит.

  • ForteBank требует залог от 30% стоимости жилья, предоставляет кредиты до 100 млн тенге сроком до 15 лет. Ставка начинается от 7% годовых (ГЭСВ — 7,48–13,05%). Программа распространяется только на квартиры на первичном и вторичном рынке, дома не кредитуются.

  • ЦентрКредит (JAÑA ипотека) принимает залог от 20% стоимости недвижимости. Сумма кредита — до 100 млн тенге, срок — до 15 лет. Ставка варьируется от 8 до 14% годовых (ГЭСВ — 8,2–15%) и напрямую зависит от размера залога.

Примеры расчетов

Krisha.kz запросил у банков примеры расчетов для квартиры стоимостью 40 млн тенге при условии, что 20 млн (50%) вносится в качестве залога, а срок ипотеки составляет 10 лет.

  • В ЦентрКредит ежемесячный платеж составит около 376 тыс. тенге при ставке 8%. При этом через 10 лет остаток основного долга сравняется с суммой залога, и ипотека будет досрочно погашена за счет внесенных средств.

  • В ForteBank платеж выше — около 465 тыс. тенге в месяц при ставке 7%. Здесь ипотека закрывается только ежемесячными выплатами. По завершении срока банк возвращает заемщику внесенный залог. Возможность досрочного погашения залогом есть, но она рассчитывается индивидуально.

Сравнение с другими видами ипотеки

Сейчас на рынке доступны три основные схемы:

  1. Стандартная ипотека в БВУ.
    При покупке квартиры за 40 млн тенге с первоначальным взносом 20 млн заемщик берет кредит на 10 лет под 17% годовых. Платеж составляет около 348 тыс. тенге в месяц, а переплата за весь срок достигает 22 млн.

  2. Ипотека под залог.
    В ForteBank при ставке 7% заемщик переплатит 16 млн тенге, но при более высоком ежемесячном платеже — около 465 тыс. тенге.
    В ЦентрКредит при ставке 8% переплата составит около 25 млн, при этом платеж — 376 тыс. тенге.

  3. Отбасы банк.
    Ставки по займам варьируются: промежуточный кредит — около 7,5%, жилищный заем — от 4%.
    Для квартиры за 40 млн тенге при взносе 20 млн платеж может составить от 296 до 229 тыс. тенге в зависимости от этапа. Переплата минимальна — от 4,7 млн до 11 млн тенге. Минус — необходимость копить на депозите минимум три года, чтобы получить льготную ставку.

Итог: плюсы и минусы программ

  • Стандартная ипотека: более доступные ежемесячные платежи, но самая высокая переплата.
  • Ипотека под залог: сниженные ставки, возможность вернуть деньги или закрыть долг залогом, но высокий уровень ежемесячных платежей.
  • Отбасы банк: минимальная переплата и низкие ставки, но долгий накопительный период и обязательный взнос от 50%.

Таким образом, выбор зависит от приоритетов заемщика: либо минимальная переплата при готовности копить, либо быстрое оформление ипотеки, но с крупными ежемесячными расходами.

