29.09.2025, 08:10

Мбаппе прилетел в Алматы на игру с "Кайратом" (видео)

Новости Казахстана

Вечером 28 сентября в Алматы приземлился чартерный рейс с футболистами мадридского «Реала». Испанская команда прибыла в Казахстан для участия в матче против алматинского «Кайрата», сообщает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба аэропорта Алматы
© Photo : Пресс-служба аэропорта Алматы

Национальное гостеприимство и музыкальный сюрприз

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Алматы, встреча футболистов прошла торжественно и с национальным колоритом. Для гостей из Испании исполнили гимн Лиги чемпионов УЕФА на традиционных казахских музыкальных инструментах. Необычное звучание культовой мелодии произвело яркое впечатление на игроков и руководство «Реала».

Организаторы отметили, что это стало символичным приветствием, подчеркивающим сочетание мирового футбола и национальной культуры Казахстана.

Ожидания от матча

Главное футбольное событие недели для болельщиков состоится 30 сентября: «Кайрат» примет мадридский «Реал» на своем поле. Встреча обещает стать исторической для казахстанского клуба и привлечь внимание не только местных, но и международных зрителей.

Календарь игр «Кайрата» в еврокубках

Федерация футбола опубликовала расписание предстоящих матчей алматинской команды с европейскими клубами:

  • 30 сентября 2025 — «Кайрат» (Алматы) – «Реал» (Мадрид)
  • 21 октября 2025 — «Кайрат» – «Пафос»
  • 5 ноября 2025 — «Интер» – «Кайрат»
  • 26 ноября 2025 — «Копенгаген» – «Кайрат»
  • 9 декабря 2025 — «Кайрат» – «Олимпиакос»
  • 20 января 2026 — «Кайрат» – «Брюгге»
  • 28 января 2026 — «Арсенал» – «Кайрат»

Эти встречи станут важным испытанием для казахстанской команды, которая впервые в своей истории проводит столь насыщенный сезон в еврокубках.

Символика визита

Визит мадридского «Реала» в Алматы уже стал событием, выходящим за рамки футбола. Для Казахстана это возможность продемонстрировать гостеприимство и богатую культуру, а для болельщиков — увидеть противостояние с одним из сильнейших клубов мира.

