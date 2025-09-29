Мбаппе прилетел в Алматы на игру с "Кайратом" (видео)

Вечером 28 сентября в Алматы приземлился чартерный рейс с футболистами мадридского «Реала». Испанская команда прибыла в Казахстан для участия в матче против алматинского «Кайрата», сообщает Lada.kz.
Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Алматы, встреча футболистов прошла торжественно и с национальным колоритом. Для гостей из Испании исполнили гимн Лиги чемпионов УЕФА на традиционных казахских музыкальных инструментах. Необычное звучание культовой мелодии произвело яркое впечатление на игроков и руководство «Реала».
Организаторы отметили, что это стало символичным приветствием, подчеркивающим сочетание мирового футбола и национальной культуры Казахстана.
Главное футбольное событие недели для болельщиков состоится 30 сентября: «Кайрат» примет мадридский «Реал» на своем поле. Встреча обещает стать исторической для казахстанского клуба и привлечь внимание не только местных, но и международных зрителей.
Федерация футбола опубликовала расписание предстоящих матчей алматинской команды с европейскими клубами:
Эти встречи станут важным испытанием для казахстанской команды, которая впервые в своей истории проводит столь насыщенный сезон в еврокубках.
Визит мадридского «Реала» в Алматы уже стал событием, выходящим за рамки футбола. Для Казахстана это возможность продемонстрировать гостеприимство и богатую культуру, а для болельщиков — увидеть противостояние с одним из сильнейших клубов мира.
