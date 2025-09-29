В какие регионы Казахстана направляют кандасов: обнародован список

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, с начала 2025 года в Казахстан прибыли и получили статус кандаса 9 586 этнических казахов. С момента обретения независимости в 1991 году на историческую родину вернулись уже 1 млн 157,6 тыс. человек, сообщает Lada.kz.
Большинство переселенцев прибыли из соседних государств и стран с исторически проживающими казахскими диаспорами. В топ-4 вошли:
Кроме того, 2,6% этнических казахов прибыли из России и столько же – из других стран.
На 1 сентября 2025 года структура кандасов выглядит следующим образом:
По уровню образования среди переселенцев трудоспособного возраста:
Этнические казахи расселяются по всей стране, однако для стимулирования переселения в трудодефицитные регионы установлены специальные квоты. В 2025 году они действуют для:
Общая квота приема кандасов в этих регионах составляет 2 309 человек, из которых к 1 сентября переселено 1 467.
Для кандасов предусмотрены меры субсидирования:
С начала года такие меры получили 594 переселенца, при этом 237 человек уже нашли постоянную работу.
Для повышения привлекательности добровольного переселения введены институциональные меры поддержки работодателей, принимающих кандасов на работу в северных регионах. В частности, внедрен сертификат экономической мобильности:
Комментарии0 комментарий(ев)