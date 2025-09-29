В какие регионы Казахстана направляют кандасов: обнародован список

Қазақ тіліне аудару

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, с начала 2025 года в Казахстан прибыли и получили статус кандаса 9 586 этнических казахов. С момента обретения независимости в 1991 году на историческую родину вернулись уже 1 млн 157,6 тыс. человек, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Основные страны происхождения

Большинство переселенцев прибыли из соседних государств и стран с исторически проживающими казахскими диаспорами. В топ-4 вошли:

Узбекистан – 45,7%;

– 45,7%; Китай – 41,8%;

– 41,8%; Туркменистан – 4,6%;

– 4,6%; Монголия – 2,7%.

Кроме того, 2,6% этнических казахов прибыли из России и столько же – из других стран.

Социальный портрет переселенцев

На 1 сентября 2025 года структура кандасов выглядит следующим образом:

58,7% – люди трудоспособного возраста;

32,3% – несовершеннолетние;

9% – пенсионеры.

По уровню образования среди переселенцев трудоспособного возраста:

15,4% имеют высшее образование;

29,7% – среднее специальное;

52,3% – общее среднее;

2,6% не имеют образования.

Регионы расселения

Этнические казахи расселяются по всей стране, однако для стимулирования переселения в трудодефицитные регионы установлены специальные квоты. В 2025 году они действуют для:

Акмолинской, Абайской, Костанайской, Павлодарской областей;

Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей.

Общая квота приема кандасов в этих регионах составляет 2 309 человек, из которых к 1 сентября переселено 1 467.

Государственная поддержка

Для кандасов предусмотрены меры субсидирования:

на переезд – 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на каждого члена семьи;

– 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на каждого члена семьи; на жилье и коммунальные услуги – ежемесячные выплаты от 15 до 30 МРП (59–118 тыс. тенге) в течение года.

С начала года такие меры получили 594 переселенца, при этом 237 человек уже нашли постоянную работу.

Новые инициативы для стимулирования переселения

Для повышения привлекательности добровольного переселения введены институциональные меры поддержки работодателей, принимающих кандасов на работу в северных регионах. В частности, внедрен сертификат экономической мобильности: