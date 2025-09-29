Неожиданная смерть: экс-глава АНПЗ Мурат Досмуратов скончался в отеле

Қазақ тіліне аудару

Сегодня утром, около 10:00, в отеле Somerset в Атырау скончался директор по нефтепереработке и нефтехимии ТОО «КМГ Инжиниринг», бывший руководитель Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Мурат Досмуратов, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Мурат Досмуратов. Фото: pricom.kz

Причина трагедии

По предварительной информации, у него произошёл сердечный приступ. Администраторы отеля незамедлительно вызвали скорую помощь. Медики зафиксировали состояние клинической смерти и пытались реанимировать Досмуратова, однако все усилия оказались безрезультатными.

Карьера и профессиональный путь

Мурат Досмуратов был хорошо известен в нефтегазовой отрасли Казахстана. Он занимал ряд руководящих должностей и в последние годы отвечал за направления нефтепереработки и нефтехимии в структуре «КМГ Инжиниринг».

Судебные разбирательства и оправдание

В ноябре 2024 года против него было выдвинуто обвинение в ненадлежащем исполнении служебных полномочий. Однако в августе 2025 года суд признал его полностью невиновным, сняв все предъявленные претензии.

Память о Досмуратове

Смерть Мурата Досмуратова стала неожиданностью для коллег и знакомых. Он оставил заметный след в развитии нефтеперерабатывающей отрасли страны.