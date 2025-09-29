Доллар сдает позиции: что это значит для цен и зарплат в Казахстане

В 2025 году американская валюта переживает самый серьезный спад за последние полвека. Индекс доллара (DXY) всего за полгода снизился более чем на 10%. Эксперты отмечают, что ослабление доллара связано с сочетанием бюджетных проблем США, мягкой политики ФРС и глобальных экономических сдвигов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Главная угроза стабильности доллара – государственный долг США, который превысил 120% от ВВП, при этом ежегодный дефицит превышает 5%. По словам аналитика Джулии Вендлинг (New York Life Investments), слабый рост экономики и хронические бюджетные перекосы подрывают доверие к доллару как к мировой резервной валюте.
Рост ВВП США в 2020–2024 годах составил лишь 2,4% в среднем, что усиливает сомнения инвесторов в устойчивости американской экономики.
Замедление потребительского спроса и инвестиционной активности снижает привлекательность долларовых активов. К тому же Федеральная резервная система уже объявила о планах снизить ставку с 5,5% до 2,5% к концу 2026 года. Это делает доллар менее конкурентным по сравнению с валютами еврозоны, Китая и Японии.
Для американской экономики падение доллара несет противоречивые последствия:
За три десятилетия покупательная способность доллара снизилась в 3–4 раза:
Рост цен на базовые товары и услуги значительно опередил рост доходов, что подтверждает долгосрочное ослабление доллара.
Для стран с растущими экономиками падение индекса доллара несет как выгоды, так и риски:
Для Казахстана ситуация складывается неоднозначно:
Хотя на прошлой неделе индекс доллара немного восстановился и поднялся до 97,55 пунктов благодаря сильной статистике по экономике США, он все равно остается на 12% ниже уровня начала 2025 года. Это указывает на продолжающуюся слабость американской валюты и сохраняющиеся вызовы для глобальной финансовой системы.
