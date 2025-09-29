18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.09.2025, 13:02

Доллар сдает позиции: что это значит для цен и зарплат в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 147

В 2025 году американская валюта переживает самый серьезный спад за последние полвека. Индекс доллара (DXY) всего за полгода снизился более чем на 10%. Эксперты отмечают, что ослабление доллара связано с сочетанием бюджетных проблем США, мягкой политики ФРС и глобальных экономических сдвигов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Долговая нагрузка и дефицит бюджета

Главная угроза стабильности доллара – государственный долг США, который превысил 120% от ВВП, при этом ежегодный дефицит превышает 5%. По словам аналитика Джулии Вендлинг (New York Life Investments), слабый рост экономики и хронические бюджетные перекосы подрывают доверие к доллару как к мировой резервной валюте.

Рост ВВП США в 2020–2024 годах составил лишь 2,4% в среднем, что усиливает сомнения инвесторов в устойчивости американской экономики.

Экономический спад и мягкая политика ФРС

Замедление потребительского спроса и инвестиционной активности снижает привлекательность долларовых активов. К тому же Федеральная резервная система уже объявила о планах снизить ставку с 5,5% до 2,5% к концу 2026 года. Это делает доллар менее конкурентным по сравнению с валютами еврозоны, Китая и Японии.

Двойственный эффект для США

Для американской экономики падение доллара несет противоречивые последствия:

  • Импорт дорожает, усиливая инфляцию.
  • Экспорт получает преимущества, так как товары США становятся дешевле для зарубежных покупателей.
  • Инвесторы уходят в золото и альтернативные валюты, что ускоряет формирование мультивалютной модели мировой финансовой системы.

«Похудевший» доллар: сравнение за 30 лет

За три десятилетия покупательная способность доллара снизилась в 3–4 раза:

  • В 1995 году на 100 долларов можно было купить 2 пары джинсов Levi’s, 68 литров бензина или неделю продуктов для семьи.
  • В 2025 году на ту же сумму – лишь 1 пару джинсов, 21 литр бензина или 2–3 дня питания для семьи.

Рост цен на базовые товары и услуги значительно опередил рост доходов, что подтверждает долгосрочное ослабление доллара.

Влияние на развивающиеся страны

Для стран с растущими экономиками падение индекса доллара несет как выгоды, так и риски:

  • Укрепление местных валют снижает долговую нагрузку и инфляцию.
  • Рост конкурентоспособности экспорта повышает доходы от внешней торговли.
  • Нестабильность капитала создает риски для валютных рынков и инвестиций.

Казахстан: плюсы и минусы

Для Казахстана ситуация складывается неоднозначно:

  • Сильный тенге делает импорт дешевле, повышая покупательную способность граждан.
  • Но экспортные доходы в тенге сокращаются, так как нефть и металлы продаются за доллары.
  • В 2025 году курс колебался в диапазоне 500–540 тенге за доллар, отражая противоречивое влияние глобальных процессов.

Примеры других стран

  • Индия и Китай – выигрывают от снижения долговой нагрузки, но страдают от переоценки валют и падения спроса.
  • Бразилия и Южная Африка – получают краткосрочные выгоды от слабого доллара, но остаются подверженными сырьевым рискам.

Текущая динамика

Хотя на прошлой неделе индекс доллара немного восстановился и поднялся до 97,55 пунктов благодаря сильной статистике по экономике США, он все равно остается на 12% ниже уровня начала 2025 года. Это указывает на продолжающуюся слабость американской валюты и сохраняющиеся вызовы для глобальной финансовой системы.

0
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?