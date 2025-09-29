Доллар сдает позиции: что это значит для цен и зарплат в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В 2025 году американская валюта переживает самый серьезный спад за последние полвека. Индекс доллара (DXY) всего за полгода снизился более чем на 10%. Эксперты отмечают, что ослабление доллара связано с сочетанием бюджетных проблем США, мягкой политики ФРС и глобальных экономических сдвигов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Долговая нагрузка и дефицит бюджета

Главная угроза стабильности доллара – государственный долг США, который превысил 120% от ВВП, при этом ежегодный дефицит превышает 5%. По словам аналитика Джулии Вендлинг (New York Life Investments), слабый рост экономики и хронические бюджетные перекосы подрывают доверие к доллару как к мировой резервной валюте.

Рост ВВП США в 2020–2024 годах составил лишь 2,4% в среднем, что усиливает сомнения инвесторов в устойчивости американской экономики.

Экономический спад и мягкая политика ФРС

Замедление потребительского спроса и инвестиционной активности снижает привлекательность долларовых активов. К тому же Федеральная резервная система уже объявила о планах снизить ставку с 5,5% до 2,5% к концу 2026 года. Это делает доллар менее конкурентным по сравнению с валютами еврозоны, Китая и Японии.

Двойственный эффект для США

Для американской экономики падение доллара несет противоречивые последствия:

Импорт дорожает , усиливая инфляцию.

, усиливая инфляцию. Экспорт получает преимущества , так как товары США становятся дешевле для зарубежных покупателей.

, так как товары США становятся дешевле для зарубежных покупателей. Инвесторы уходят в золото и альтернативные валюты, что ускоряет формирование мультивалютной модели мировой финансовой системы.

«Похудевший» доллар: сравнение за 30 лет

За три десятилетия покупательная способность доллара снизилась в 3–4 раза:

В 1995 году на 100 долларов можно было купить 2 пары джинсов Levi’s, 68 литров бензина или неделю продуктов для семьи.

В 2025 году на ту же сумму – лишь 1 пару джинсов, 21 литр бензина или 2–3 дня питания для семьи.

Рост цен на базовые товары и услуги значительно опередил рост доходов, что подтверждает долгосрочное ослабление доллара.

Влияние на развивающиеся страны

Для стран с растущими экономиками падение индекса доллара несет как выгоды, так и риски:

Укрепление местных валют снижает долговую нагрузку и инфляцию.

снижает долговую нагрузку и инфляцию. Рост конкурентоспособности экспорта повышает доходы от внешней торговли.

повышает доходы от внешней торговли. Нестабильность капитала создает риски для валютных рынков и инвестиций.

Казахстан: плюсы и минусы

Для Казахстана ситуация складывается неоднозначно:

Сильный тенге делает импорт дешевле, повышая покупательную способность граждан.

Но экспортные доходы в тенге сокращаются, так как нефть и металлы продаются за доллары.

В 2025 году курс колебался в диапазоне 500–540 тенге за доллар, отражая противоречивое влияние глобальных процессов.

Примеры других стран

Индия и Китай – выигрывают от снижения долговой нагрузки, но страдают от переоценки валют и падения спроса.

– выигрывают от снижения долговой нагрузки, но страдают от переоценки валют и падения спроса. Бразилия и Южная Африка – получают краткосрочные выгоды от слабого доллара, но остаются подверженными сырьевым рискам.

Текущая динамика

Хотя на прошлой неделе индекс доллара немного восстановился и поднялся до 97,55 пунктов благодаря сильной статистике по экономике США, он все равно остается на 12% ниже уровня начала 2025 года. Это указывает на продолжающуюся слабость американской валюты и сохраняющиеся вызовы для глобальной финансовой системы.