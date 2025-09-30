Четверо неизвестных в масках атаковали катер береговой охраны в Атырауской области

Қазақ тіліне аудару

В Атырауской области четверо неизвестных в масках совершили нападение на катер береговой охраны, принадлежащий пограничной службе Комитета национальной безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

фото Региональной службы коммуникаций

Инцидент произошёл на территории прибрежной зоны, где продолжаются мероприятия по обеспечению пограничной безопасности и борьбе с незаконной деятельностью

Атака на катер во время рейда

28 сентября в 14:00 катер береговой охраны во время рейдовых мероприятий обнаружил крупное количество орудий браконьерского лова. При попытке собрать сети из камышей к катеру приблизилась лодка с четырьмя неизвестными в масках.

Нарушители проигнорировали законное требование остановиться и на высокой скорости столкнулись с левым бортом катера. В результате один из членов экипажа оказался в воде.

Нападавшие скрылись

После инцидента злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. В настоящее время департамент пограничной службы Атырауской области совместно с правоохранительными органами проводит поисковые мероприятия для их задержания.

Призыв к жителям региона

Специалисты во время внеочередных проверок призывают жителей региона сохранять спокойствие и не предпринимать действий, которые могут угрожать безопасности.