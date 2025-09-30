18+
30.09.2025, 06:01

Четверо неизвестных в масках атаковали катер береговой охраны в Атырауской области

Новости Казахстана 0 556

В Атырауской области четверо неизвестных в масках совершили нападение на катер береговой охраны, принадлежащий пограничной службе Комитета национальной безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

фото Региональной службы коммуникаций
фото Региональной службы коммуникаций

Инцидент произошёл на территории прибрежной зоны, где продолжаются мероприятия по обеспечению пограничной безопасности и борьбе с незаконной деятельностью

Атака на катер во время рейда

28 сентября в 14:00 катер береговой охраны во время рейдовых мероприятий обнаружил крупное количество орудий браконьерского лова. При попытке собрать сети из камышей к катеру приблизилась лодка с четырьмя неизвестными в масках.

Нарушители проигнорировали законное требование остановиться и на высокой скорости столкнулись с левым бортом катера. В результате один из членов экипажа оказался в воде.

Нападавшие скрылись

После инцидента злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. В настоящее время департамент пограничной службы Атырауской области совместно с правоохранительными органами проводит поисковые мероприятия для их задержания.

Призыв к жителям региона

Специалисты во время внеочередных проверок призывают жителей региона сохранять спокойствие и не предпринимать действий, которые могут угрожать безопасности.

Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?