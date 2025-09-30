Казахстанцев успокоили: плач младенцев ночью не штрафуется - что на самом деле запрещено ночью

В последнее время в социальных сетях активно распространяется информация о том, что казахстанцев могут привлекать к ответственности за громкий плач детей ночью. Однако представители Департамента полиции области Абай развеяли этот слух, отметив, что такие утверждения являются неправильной интерпретацией законодательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Согласно статье 437 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, нарушением тишины считается создание чрезмерного шума. К таким действиям относят:
проведение шумных работ в жилых и нежилых помещениях,
действия, не связанные с неотложной необходимостью,
любые действия, препятствующие нормальному отдыху и спокойствию граждан.
Ограничение распространяется на период с 22:00 до 09:00.
Основанием для вмешательства правоохранительных органов является сообщение или заявление физического либо юридического лица. Каждый случай рассматривается индивидуально, с учетом всех обстоятельств, включая:
степень и характер создаваемого шума,
возможные объективные и субъективные причины.
Кроме того, действуют гигиенические нормативы, которые устанавливают допустимые уровни шума как в дневное, так и в ночное время.
В полиции подчеркнули, что плач младенцев не подпадает под действие статьи о нарушении тишины и не может быть основанием для привлечения родителей к административной ответственности. Это нормальная физиологическая реакция ребенка, на которую закон не распространяется.
Комментарии0 комментарий(ев)