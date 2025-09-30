Казахстанцев успокоили: плач младенцев ночью не штрафуется - что на самом деле запрещено ночью

Қазақ тіліне аудару

В последнее время в социальных сетях активно распространяется информация о том, что казахстанцев могут привлекать к ответственности за громкий плач детей ночью. Однако представители Департамента полиции области Абай развеяли этот слух, отметив, что такие утверждения являются неправильной интерпретацией законодательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: interesnoe.me

Что говорит закон о нарушении тишины

Согласно статье 437 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, нарушением тишины считается создание чрезмерного шума. К таким действиям относят:

проведение шумных работ в жилых и нежилых помещениях,

действия, не связанные с неотложной необходимостью,

любые действия, препятствующие нормальному отдыху и спокойствию граждан.

Ограничение распространяется на период с 22:00 до 09:00.

Как полиция проверяет жалобы

Основанием для вмешательства правоохранительных органов является сообщение или заявление физического либо юридического лица. Каждый случай рассматривается индивидуально, с учетом всех обстоятельств, включая:

степень и характер создаваемого шума,

возможные объективные и субъективные причины.

Кроме того, действуют гигиенические нормативы, которые устанавливают допустимые уровни шума как в дневное, так и в ночное время.

Плач младенцев не является правонарушением

В полиции подчеркнули, что плач младенцев не подпадает под действие статьи о нарушении тишины и не может быть основанием для привлечения родителей к административной ответственности. Это нормальная физиологическая реакция ребенка, на которую закон не распространяется.