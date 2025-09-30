18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.09.2025, 06:39

Клиенты банка Halyk сообщают о таинственных списаниях со счетов

Новости Казахстана 0 8 549

В социальных сетях пользователи активно делятся жалобами на списания средств со счетов клиентов Halyk Bank. Люди утверждают, что деньги исчезают, несмотря на отключенные интернет-транзакции и отсутствие подтверждающих кодов, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: nalog.gov.ru
Фото: nalog.gov.ru

Как проявляется проблема на практике

Одна из клиенток банка рассказала о необычной ситуации: она получила SMS с номера 7111 с кодом подтверждения интернет-оплаты, хотя её карта не была привязана к подпискам и онлайн-операции были отключены.

Однако, при проверке приложения Homebank, женщина обнаружила регулярные списания: каждые две минуты с её счета уходили суммы от 20 до 32 долларов. За три дня общий ущерб составил 139 447 тенге.

Официальная позиция Halyk Bank

Редакция Digital Business обратилась за разъяснениями в банк.

Фиксируются ли такие случаи?
Банк подтверждает, что подобные обращения действительно поступают. Клиентам рекомендуется обращаться в отделение, где они могут заполнить заявление. После этого запускается расследование подозрительных транзакций. Если карта была скомпрометирована, Halyk инициирует процедуру оспаривания операций по правилам международных платежных систем, таких как VISA, Mastercard, American Express и China Union Pay.

Возможные причины утечки данных

Halyk Bank отмечает, что компрометация карт может происходить по разным причинам:

  • Переход по фишинговым ссылкам;

  • Участие в сомнительных опросах и «розыгрышах»;

  • Установка вредоносного программного обеспечения;

  • Использование открытых Wi-Fi-сетей;

  • Передача данных мошенникам под видом сотрудников банка.

Рекомендации для клиентов

Если вы обнаружили подозрительные списания, банк советует:

  1. Срочно обратиться в отделение Halyk Bank с заявлением;

  2. Перевыпустить карту, если подтвердится её компрометация;

  3. Соблюдать базовые меры безопасности:

    • не передавать данные третьим лицам;

    • пользоваться только официальными сервисами банка;

    • быть осторожными при общении с незнакомыми контактами.

