Казахстанки получили 5 и 6 лет лишения свободы за незаконные миллионы во время декрета

Две жительницы Актобе признаны виновными в незаконном получении социальных выплат из Государственного фонда социального страхования. Суд приговорил их к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев и 6 лет соответственно. Вопрос возврата незаконно полученных средств теперь рассматривается в гражданском порядке, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Областной департамент экономических расследований при этом продолжает расследование ещё двух аналогичных дел, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

Как работала схема «В декрет с миллионом»

По данным департамента, в период с 2023 по 2024 год обвиняемые рекламировали услугу под названием «в декрет с миллионами». Суть схемы заключалась в следующем:

Беременные женщины оформлялись либо как индивидуальные предприниматели, либо как наемные работники.

Поддерживалась фиктивная бухгалтерская отчётность, включая обязательные страховые отчисления.

После получения социальных выплат женщины перечисляли мошенницам суммы от 532 тыс. до 2,2 млн тенге.

Всего в схему попали 10 женщин. Общий размер незаконно полученных выплат по беременности, родам и уходу за ребёнком составил 98 миллионов тенге. При этом чистая прибыль обвиняемых достигла 20 миллионов тенге.

Судебное разбирательство и приговор

По словам начальника управления департамента экономических расследований Актюбинской области Жадана Бисембина, подсудимые были признаны виновными. Суд также постановил:

Конфисковать принадлежащие им объекты недвижимости.

Изъять автомобили обвиняемых.

Наказание пока не вступило в законную силу.

Продолжается расследование новых дел

В департаменте сообщили, что возбуждено ещё два уголовных дела по аналогичной схеме «в декрет с миллионами». Следственные действия продолжаются, и выявленные факты будут тщательно проверены.