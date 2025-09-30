18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.09.2025, 07:26

Казахстанки получили 5 и 6 лет лишения свободы за незаконные миллионы во время декрета

Новости Казахстана

Две жительницы Актобе признаны виновными в незаконном получении социальных выплат из Государственного фонда социального страхования. Суд приговорил их к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев и 6 лет соответственно. Вопрос возврата незаконно полученных средств теперь рассматривается в гражданском порядке, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Областной департамент экономических расследований при этом продолжает расследование ещё двух аналогичных дел, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

Как работала схема «В декрет с миллионом»

По данным департамента, в период с 2023 по 2024 год обвиняемые рекламировали услугу под названием «в декрет с миллионами». Суть схемы заключалась в следующем:

  • Беременные женщины оформлялись либо как индивидуальные предприниматели, либо как наемные работники.

  • Поддерживалась фиктивная бухгалтерская отчётность, включая обязательные страховые отчисления.

  • После получения социальных выплат женщины перечисляли мошенницам суммы от 532 тыс. до 2,2 млн тенге.

Всего в схему попали 10 женщин. Общий размер незаконно полученных выплат по беременности, родам и уходу за ребёнком составил 98 миллионов тенге. При этом чистая прибыль обвиняемых достигла 20 миллионов тенге.

Судебное разбирательство и приговор

По словам начальника управления департамента экономических расследований Актюбинской области Жадана Бисембина, подсудимые были признаны виновными. Суд также постановил:

  • Конфисковать принадлежащие им объекты недвижимости.

  • Изъять автомобили обвиняемых.

Наказание пока не вступило в законную силу.

Продолжается расследование новых дел

В департаменте сообщили, что возбуждено ещё два уголовных дела по аналогичной схеме «в декрет с миллионами». Следственные действия продолжаются, и выявленные факты будут тщательно проверены.

