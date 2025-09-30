Налоговая Казахстана отслеживает движение средств на всех счетах граждан

Қазақ тіліне аудару

С сентября 2025 года налоговые органы Казахстана усилили контроль за денежными поступлениями на личные счета граждан. Новая система контроля, предложенная Комитетом государственных доходов (КГД), затрагивает не только переводы в тенге, но и операции в иностранной валюте. Банки теперь обязаны фиксировать все переводы и передавать информацию в налоговую службу, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: freepik

Новый механизм контроля мобильных переводов

Главной причиной усиленного контроля стал механизм мониторинга мобильных переводов. Ранее внимание налогов было сосредоточено только на отдельных крупных операциях, теперь же все переводы, включая мелкие и регулярные, находятся под пристальным наблюдением.

Особенности системы:

Банки фиксируют переводы как в национальной, так и в иностранной валюте.

Все данные суммируются и анализируются для выявления потенциальной предпринимательской деятельности.

Контроль охватывает даже дробные переводы на несколько счетов одного человека в разных банках.

Мнение экспертов

Налоговые эксперты подтверждают: новый подход позволяет отслеживать абсолютно все денежные операции граждан.

Айдар Масатбаев отмечает:

«Если один человек получает переводы на несколько счетов в разных банках, данные этих банков пока не объединены. Скорее всего, налоговая будет суммировать сведения по всем переводам, чтобы видеть полную картину. Без этого система неэффективна».

Эксперт подчеркивает, что только при условии передачи всех данных от каждого банка можно реально реализовать такой контроль.

Когда банки обязаны передавать данные

Существует четкий порог для инициирования проверки:

Если общая сумма поступлений на счет за три подряд идущих месяца превышает 12 минимальных зарплат (около 1 млн тенге в 2025 году) , банк передает данные в налоговую.

Особое внимание уделяется счетам с 100 и более переводами от разных отправителей за три месяца подряд. Даже если это друзья, знакомые или клиенты без формального бизнеса, это может трактоваться как признаки предпринимательской деятельности.

Действия налоговой после выявления признаков предпринимательства

Если контроль выявляет признаки предпринимательской активности, начинается камеральная проверка:

Гражданин получает официальное уведомление от налоговой. Ему необходимо либо стать на налоговый учет, либо подтвердить законное происхождение всех средств и предоставить соответствующие документы.

Таким образом, новые правила делают финансовую жизнь казахстанцев более прозрачной, а мобильные и валютные переводы — объектом пристального внимания налоговых органов.