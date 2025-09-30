18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
549.06
644.87
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.09.2025, 09:40

Конфликты вокруг концертов: почему казахстанцы требуют отмены выступлений российских звёзд

Новости Казахстана 0 21 013

Каждый анонс концертов иностранных исполнителей в Казахстане вызывает бурные обсуждения. В социальных сетях разгораются споры: часть пользователей требует отмены выступлений, другие напоминают, что это коммерческие мероприятия. Последовательно под огонь критики попадали Алексей Чумаков, Полина Гагарина, а теперь и Тимати, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

 

Фото: ngs55.ru
Фото: ngs55.ru

Общественные споры вокруг гастролей

Многие казахстанцы заявляют, что не понимают, зачем приглашать артистов из России, и считают, что лучше поддерживать местных музыкантов — таких как Скриптонит или Иманбек. Другие отмечают: средства стоит тратить на развитие городов, а не на оплату гонораров зарубежным исполнителям.

Позиция властей

Акиматы Астаны и Алматы пояснили: подобные концерты относятся к коммерческим мероприятиям, и их проведение регулируется законом «О культуре». Решение о проведении концерта принимается частными организаторами при условии соблюдения всех норм безопасности и законодательства.

В Министерстве культуры и информации подчеркнули, что у ведомства нет полномочий запрещать концерты, даже если общество против. Однако сейчас обсуждаются поправки в закон, которые могут расширить возможности государства регулировать гастрольную деятельность иностранных артистов.

При этом в Казахстане нет «чёрного списка» исполнителей. Организаторы обязаны лишь следить, чтобы контент не содержал пропаганды насилия, экстремизма или идей, противоречащих морали.

Дискуссия о «культуре отмены»

Политолог Газиз Абишев считает, что практика массового давления на артистов и организаторов опасна для демократического общества. По его словам, «культура отмены» нередко превращается в инструмент буллинга и ущемляет свободу слова.

Абишев подчёркивает: навязывание мнения активного большинства подрывает либеральные ценности и может привести к усилению консерватизма. При этом он допускает исключения — например, бойкот людей, совершающих аморальные поступки или нарушающих базовые нормы этики.

Итог

Ситуация вокруг концертов зарубежных исполнителей показывает: в обществе есть запрос на переосмысление культурной политики. Пока же государственные органы ограничиваются ролью наблюдателей, а окончательное решение о проведении гастролей остаётся за частными организаторами. Вопрос о допустимости «культуры отмены» остаётся предметом дискуссий, отражая столкновение между принципами свободы и общественными ожиданиями.

49
107
12
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
mustain
mustain
В обществе нет никаких запросов. Есть скрытое управление, поэтому байки про протесты от "против Тимати" до "газ елу".
01.10.2025, 03:59
Галина63
Галина63
Пусть поют. Все просто, кто не хочет слушать не идите на их концерты. Большинству казахстанцев музыка российских певцов нравится. Лишь бы скандалы поднимать.
30.09.2025, 05:39
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?