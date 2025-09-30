Конфликты вокруг концертов: почему казахстанцы требуют отмены выступлений российских звёзд

Қазақ тіліне аудару

Каждый анонс концертов иностранных исполнителей в Казахстане вызывает бурные обсуждения. В социальных сетях разгораются споры: часть пользователей требует отмены выступлений, другие напоминают, что это коммерческие мероприятия. Последовательно под огонь критики попадали Алексей Чумаков, Полина Гагарина, а теперь и Тимати, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото: ngs55.ru

Общественные споры вокруг гастролей

Многие казахстанцы заявляют, что не понимают, зачем приглашать артистов из России, и считают, что лучше поддерживать местных музыкантов — таких как Скриптонит или Иманбек. Другие отмечают: средства стоит тратить на развитие городов, а не на оплату гонораров зарубежным исполнителям.

Позиция властей

Акиматы Астаны и Алматы пояснили: подобные концерты относятся к коммерческим мероприятиям, и их проведение регулируется законом «О культуре». Решение о проведении концерта принимается частными организаторами при условии соблюдения всех норм безопасности и законодательства.

В Министерстве культуры и информации подчеркнули, что у ведомства нет полномочий запрещать концерты, даже если общество против. Однако сейчас обсуждаются поправки в закон, которые могут расширить возможности государства регулировать гастрольную деятельность иностранных артистов.

При этом в Казахстане нет «чёрного списка» исполнителей. Организаторы обязаны лишь следить, чтобы контент не содержал пропаганды насилия, экстремизма или идей, противоречащих морали.

Дискуссия о «культуре отмены»

Политолог Газиз Абишев считает, что практика массового давления на артистов и организаторов опасна для демократического общества. По его словам, «культура отмены» нередко превращается в инструмент буллинга и ущемляет свободу слова.

Абишев подчёркивает: навязывание мнения активного большинства подрывает либеральные ценности и может привести к усилению консерватизма. При этом он допускает исключения — например, бойкот людей, совершающих аморальные поступки или нарушающих базовые нормы этики.

Итог

Ситуация вокруг концертов зарубежных исполнителей показывает: в обществе есть запрос на переосмысление культурной политики. Пока же государственные органы ограничиваются ролью наблюдателей, а окончательное решение о проведении гастролей остаётся за частными организаторами. Вопрос о допустимости «культуры отмены» остаётся предметом дискуссий, отражая столкновение между принципами свободы и общественными ожиданиями.