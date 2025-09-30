В Казахстане почти полтысячи человек старше 100 лет: кто они и где живут

Қазақ тіліне аудару

Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК поделилась данными о числе долгожителей страны. По состоянию на 30 сентября 2025 года в Казахстане проживает 448 человек, перешагнувших столетний рубеж, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Где живет больше всего людей старше 100 лет

Алматы — 58 долгожителей. Самый крупный мегаполис страны возглавил список.

— 58 долгожителей. Самый крупный мегаполис страны возглавил список. Туркестанская область — 53 человека старше ста лет.

— 53 человека старше ста лет. Алматинская область — 37 жителей-долгожителей.

Эти регионы лидируют по числу пожилых казахстанцев, достигших векового возраста.

Самые пожилые казахстанцы

По информации МТСЗН, в топ-3 самых долгоживущих вошли:

житель Улытауской области — 115 лет ,

, житель Павлодарской области — 113 лет ,

, житель Жамбылской области — 110 лет.

Эти цифры наглядно показывают, что в стране есть люди, чей возраст превышает целый вековой рубеж, а отдельные из них живут более чем полтора столетия.

Международный день пожилых людей

Ведомство напомнило, что 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Он был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН еще 14 декабря 1990 года и с тех пор ежегодно напоминает о важности заботы и уважения к старшему поколению.

Почему это важно

Статистика долгожителей — это не просто цифры. Она подчеркивает социальную и демографическую значимость старшего поколения, показывает, что казахстанцы способны сохранять активное долголетие. К тому же такие данные могут стать стимулом для развития программ в сфере здравоохранения и социальной поддержки.