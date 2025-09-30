В Казахстане почти полтысячи человек старше 100 лет: кто они и где живут

Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК поделилась данными о числе долгожителей страны. По состоянию на 30 сентября 2025 года в Казахстане проживает 448 человек, перешагнувших столетний рубеж, сообщает Lada.kz.
Эти регионы лидируют по числу пожилых казахстанцев, достигших векового возраста.
По информации МТСЗН, в топ-3 самых долгоживущих вошли:
Эти цифры наглядно показывают, что в стране есть люди, чей возраст превышает целый вековой рубеж, а отдельные из них живут более чем полтора столетия.
Ведомство напомнило, что 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Он был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН еще 14 декабря 1990 года и с тех пор ежегодно напоминает о важности заботы и уважения к старшему поколению.
Статистика долгожителей — это не просто цифры. Она подчеркивает социальную и демографическую значимость старшего поколения, показывает, что казахстанцы способны сохранять активное долголетие. К тому же такие данные могут стать стимулом для развития программ в сфере здравоохранения и социальной поддержки.
Комментарии0 комментарий(ев)