Главная проблема тенге не в нефти: что действительно влияет на курс

По данным биржи ICE, с начала августа 2025 года стоимость нефти марки Brent большую часть времени находилась ниже отметки $70 за баррель. Лишь 26 сентября цена поднялась до $70,13, однако уже к концу месяца снова снизилась и утром 30 сентября составляла $67,53, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов считает, что в ближайшей перспективе котировки будут колебаться в диапазоне $60–70 за баррель. Прогнозы на рост до $85–90 практически отсутствуют. По его словам, только чрезвычайные события, например крупные катаклизмы в Персидском заливе, могут вызвать резкий скачок цен.
По словам эксперта, краткосрочные колебания не отражаются мгновенно на бюджете Казахстана. Причина — особенности контрактов:
Таким образом, резкие падения или подъемы цен оказывают отложенное воздействие на доходы государства.
Байдильдинов отметил, что в последние годы зависимость курса национальной валюты от нефти заметно ослабла. На тенге больше влияет состояние бюджета и рост госдолга.
Экономист напомнил: при цене $60–70 за баррель десять лет назад курс был значительно ниже, а добыча нефти — меньше на треть. Сейчас же, несмотря на более высокие объемы, курс держится в районе 540 тенге за доллар. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что взаимосвязь между ценами на нефть и курсом валюты минимальна.
Несмотря на наличие у правительства различных сценариев, Казахстан, по мнению эксперта, не готов к длительному снижению цен на нефть. Возможные последствия:
Эксперт подчеркнул, что падение цен на нефть объективно плохо сказывается на экономике страны, ограничивает возможности бюджета и делает будущий год особенно сложным.
Ожидания на 2025–2026 годы остаются сдержанными. Казахстану, считает Байдильдинов, придется готовиться к «мягкой посадке» экономики. Это означает необходимость адаптации к более скромным доходам, пересмотру бюджетной политики и сокращению зависимости от нефтяных поступлений.
Таким образом, низкие цены на нефть становятся вызовом для страны, требующим от правительства системных решений, а не только временных мер.
Комментарии0 комментарий(ев)