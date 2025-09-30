За прогулы детей в школе — штрафы и даже арест для родителей в Казахстане

В Казахстане родители школьников теперь несут полную ответственность за посещаемость детей. Если ребенок систематически пропускает уроки без уважительной причины, семью могут ожидать не только штрафы, но и административный арест. Об этом напоминает Министерство просвещения, ссылаясь на нормы Кодекса об административных правонарушениях, сообщает Lada.kz.
Сегодня в школах страны обучается более 4 миллионов детей. Почти 70% учатся на казахском языке, 28% — на русском, а оставшиеся 2% — на других языках. За статистикой стоят разные семьи с разным уровнем дисциплины и отношением к образованию, что делает тему прогулов особенно актуальной.
Закон предусматривает четкие санкции:
Учителя не имеют полномочий штрафовать родителей. Их задача — заметить проблему и сообщить в уполномоченные органы. Протоколы составляют представители полиции, органов образования или социальной защиты.
Комиссии по делам несовершеннолетних рассматривают каждый случай отдельно. Они ведут профилактическую работу, помогают детям и родителям разобраться в ситуации. Однако юридическая ответственность остается за семьей.
С апреля 2024 года меры наказания стали жестче: суммы штрафов выросли, а срок возможного ареста увеличился. При этом новых комплексных инициатив по профилактике прогулов пока не введено.
Минпросвещения напоминает: ключевая обязанность по контролю за посещаемостью школы — на родителях. Им рекомендуется:
Таким образом, государство подчеркивает важность семейной вовлеченности в процесс образования: именно родители должны стать первой линией защиты от школьных прогулов.
