Аршавин пожелал «Реалу» проиграть в Казахстане

Бывший нападающий алматинского «Кайрата» и легенда российского футбола Андрей Аршавин в интервью испанскому изданию Diario Sport поделился своим мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов между «Кайратом» и мадридским «Реалом», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ФК «Кайрат»

«Каждое поражение «Реала» — как бальзам»

Футболист признался, что желает победы казахстанскому клубу и не скрывает антипатии к испанскому гранду:

«Надеюсь, „Кайрат“ победит. Каждое поражение „Реала“ для меня как бальзам на душу», — отметил Аршавин.

Подробности предстоящей встречи

Матч между «Кайратом» и «Реалом» состоится 30 сентября в 19:45 по московскому времени.

В первом туре алматинский клуб уступил на выезде «Спортингу» из Лиссабона со счетом 1:4.

«Реал», напротив, начал турнир с победы, обыграв французский «Марсель» со счетом 2:1.

Российские клубы вне европейских турниров

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборная не допускаются к международным турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.

Национальная команда лишилась возможности участия в ЧМ-2022.

Также футболисты не выступали на Евро-2024.

В 2026 году сборная России не примет участия в жеребьевке чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Таким образом, для Аршавина, завершившего карьеру, внимание к выступлению «Кайрата» в Лиге чемпионов носит особый эмоциональный характер.