Аршавин пожелал «Реалу» проиграть в Казахстане

Бывший нападающий алматинского «Кайрата» и легенда российского футбола Андрей Аршавин в интервью испанскому изданию Diario Sport поделился своим мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов между «Кайратом» и мадридским «Реалом», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Футболист признался, что желает победы казахстанскому клубу и не скрывает антипатии к испанскому гранду:
«Надеюсь, „Кайрат“ победит. Каждое поражение „Реала“ для меня как бальзам на душу», — отметил Аршавин.
Матч между «Кайратом» и «Реалом» состоится 30 сентября в 19:45 по московскому времени.
Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборная не допускаются к международным турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.
Таким образом, для Аршавина, завершившего карьеру, внимание к выступлению «Кайрата» в Лиге чемпионов носит особый эмоциональный характер.
