Реальные доходы казахстанцев обвалились: инфляция отняла 1,4% заработка

По итогам II квартала 2025 года в Казахстане зафиксировано снижение реальных доходов населения на 1,4%. Причина — высокая инфляция, которая нивелировала рост номинальных зарплат почти на 10%. В итоге казахстанцы стали получать больше «на бумаге», но их покупательная способность упала, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Средняя зарплата в стране составила 420 922 тенге, а фонд оплаты труда достиг рекордных 6,66 трлн тенге при численности работников в 5,6 млн человек. Однако рост цифр не означает роста благосостояния: инфляция фактически «съела» прибавку.
Наибольшие доходы фиксируются в традиционно добывающих регионах и мегаполисах:
Однако парадокс в том, что там, где зарплаты выше, реальный доход нередко снижается. Так, в Атырау покупательная способность упала почти на 17%.
На другом полюсе оказались регионы с более скромными зарплатами, но лучшей динамикой:
Жетысу стала лидером по приросту: реальные доходы выросли более чем на 9%.
По отраслям лидерами по уровню зарплат остаются:
Минимальные доходы — у работников:
Несмотря на высокие средние показатели, многие сферы показали падение реальных доходов:
Именно эти отрасли концентрируют свыше 37% всей занятости в стране — около 3,5 млн человек.
Экономист Руслан Султанов отмечает:
«Сектора с высокой занятостью показали снижение покупательной способности, что ослабляет внутренний спрос и усиливает социальные диспропорции. При этом высокооплачиваемые отрасли сохранили лидерство, увеличив разрыв».
По мнению экспертов, борьба с инфляцией и формальные индексации не решат проблему. Для устойчивого роста реальных доходов нужны:
Только в этом случае зарплаты смогут служить источником реального улучшения уровня жизни, а не статистическим показателем.
Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании от 8 сентября 2025 года также подчеркнул: инфляция остаётся главной угрозой для экономики, поскольку она «съедает» доходы граждан и нивелирует результаты экономического роста.
