Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
30.09.2025, 13:18

Реальные доходы казахстанцев обвалились: инфляция отняла 1,4% заработка

Новости Казахстана 0 666

По итогам II квартала 2025 года в Казахстане зафиксировано снижение реальных доходов населения на 1,4%. Причина — высокая инфляция, которая нивелировала рост номинальных зарплат почти на 10%. В итоге казахстанцы стали получать больше «на бумаге», но их покупательная способность упала, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Средняя зарплата в стране составила 420 922 тенге, а фонд оплаты труда достиг рекордных 6,66 трлн тенге при численности работников в 5,6 млн человек. Однако рост цифр не означает роста благосостояния: инфляция фактически «съела» прибавку.

Лидеры и аутсайдеры по регионам

Наибольшие доходы фиксируются в традиционно добывающих регионах и мегаполисах:

  • Мангистауская область — 575 082 тг (реальный индекс 92,0%)
  • Улытау — 549 298 тг (97,0%)
  • Атырауская область — 544 679 тг (83,2%)
  • Астана — 528 060 тг (102,0%)
  • Алматы — 497 509 тг (98,1%)

Однако парадокс в том, что там, где зарплаты выше, реальный доход нередко снижается. Так, в Атырау покупательная способность упала почти на 17%.

На другом полюсе оказались регионы с более скромными зарплатами, но лучшей динамикой:

  • Северо-Казахстанская область — 309 712 тг (102,0%)
  • Шымкент — 315 045 тг (99,8%)
  • Жетысу — 340 099 тг (109,4%)

Жетысу стала лидером по приросту: реальные доходы выросли более чем на 9%.

Кто зарабатывает больше всех

По отраслям лидерами по уровню зарплат остаются:

  • Финансовый сектор — 892,8 тыс. тг
  • Добывающая промышленность — 838,6 тыс. тг
  • ИКТ — 692,1 тыс. тг

Минимальные доходы — у работников:

  • сельского хозяйства — 281,2 тыс. тг
  • ЖКХ — 282,2 тыс. тг
  • гостиничного бизнеса — 256,7 тыс. тг

Отрасли в «красной зоне»

Несмотря на высокие средние показатели, многие сферы показали падение реальных доходов:

  • Строительство — минус 13,9%
  • ИКТ — минус 13,1%
  • Образование и здравоохранение — минус 3,1%

Именно эти отрасли концентрируют свыше 37% всей занятости в стране — около 3,5 млн человек.

Экономист Руслан Султанов отмечает:

«Сектора с высокой занятостью показали снижение покупательной способности, что ослабляет внутренний спрос и усиливает социальные диспропорции. При этом высокооплачиваемые отрасли сохранили лидерство, увеличив разрыв».

Необходимы структурные изменения

По мнению экспертов, борьба с инфляцией и формальные индексации не решат проблему. Для устойчивого роста реальных доходов нужны:

  • повышение производительности труда,
  • рост эффективности в массовых отраслях,
  • снижение инфляционного давления.

Только в этом случае зарплаты смогут служить источником реального улучшения уровня жизни, а не статистическим показателем.

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании от 8 сентября 2025 года также подчеркнул: инфляция остаётся главной угрозой для экономики, поскольку она «съедает» доходы граждан и нивелирует результаты экономического роста.

