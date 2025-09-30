Реальные доходы казахстанцев обвалились: инфляция отняла 1,4% заработка

Қазақ тіліне аудару

По итогам II квартала 2025 года в Казахстане зафиксировано снижение реальных доходов населения на 1,4% . Причина — высокая инфляция, которая нивелировала рост номинальных зарплат почти на 10%. В итоге казахстанцы стали получать больше «на бумаге», но их покупательная способность упала, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Средняя зарплата в стране составила 420 922 тенге, а фонд оплаты труда достиг рекордных 6,66 трлн тенге при численности работников в 5,6 млн человек. Однако рост цифр не означает роста благосостояния: инфляция фактически «съела» прибавку.

Лидеры и аутсайдеры по регионам

Наибольшие доходы фиксируются в традиционно добывающих регионах и мегаполисах:

Мангистауская область — 575 082 тг (реальный индекс 92,0%)

— 575 082 тг (реальный индекс 92,0%) Улытау — 549 298 тг (97,0%)

— 549 298 тг (97,0%) Атырауская область — 544 679 тг (83,2%)

— 544 679 тг (83,2%) Астана — 528 060 тг (102,0%)

— 528 060 тг (102,0%) Алматы — 497 509 тг (98,1%)

Однако парадокс в том, что там, где зарплаты выше, реальный доход нередко снижается. Так, в Атырау покупательная способность упала почти на 17%.

На другом полюсе оказались регионы с более скромными зарплатами, но лучшей динамикой:

Северо-Казахстанская область — 309 712 тг (102,0%)

— 309 712 тг (102,0%) Шымкент — 315 045 тг (99,8%)

— 315 045 тг (99,8%) Жетысу — 340 099 тг (109,4%)

Жетысу стала лидером по приросту: реальные доходы выросли более чем на 9%.

Кто зарабатывает больше всех

По отраслям лидерами по уровню зарплат остаются:

Финансовый сектор — 892,8 тыс. тг

Добывающая промышленность — 838,6 тыс. тг

ИКТ — 692,1 тыс. тг

Минимальные доходы — у работников:

сельского хозяйства — 281,2 тыс. тг

ЖКХ — 282,2 тыс. тг

гостиничного бизнеса — 256,7 тыс. тг

Отрасли в «красной зоне»

Несмотря на высокие средние показатели, многие сферы показали падение реальных доходов:

Строительство — минус 13,9%

ИКТ — минус 13,1%

Образование и здравоохранение — минус 3,1%

Именно эти отрасли концентрируют свыше 37% всей занятости в стране — около 3,5 млн человек.

Экономист Руслан Султанов отмечает:

«Сектора с высокой занятостью показали снижение покупательной способности, что ослабляет внутренний спрос и усиливает социальные диспропорции. При этом высокооплачиваемые отрасли сохранили лидерство, увеличив разрыв».

Необходимы структурные изменения

По мнению экспертов, борьба с инфляцией и формальные индексации не решат проблему. Для устойчивого роста реальных доходов нужны:

повышение производительности труда,

рост эффективности в массовых отраслях,

снижение инфляционного давления.

Только в этом случае зарплаты смогут служить источником реального улучшения уровня жизни, а не статистическим показателем.

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании от 8 сентября 2025 года также подчеркнул: инфляция остаётся главной угрозой для экономики, поскольку она «съедает» доходы граждан и нивелирует результаты экономического роста.