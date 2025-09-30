18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.09.2025, 14:19

Новая категория выплат в Казахстане: кто и за что начнёт получать деньги

Новости Казахстана

В Казахстане утверждена новая норма, регулирующая денежные выплаты военнослужащим органов внутренних дел. Соответствующие поправки внесены приказом министра внутренних дел, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что предусматривает приказ

В правила денежного довольствия введён новый параграф 8-1, закрепляющий порядок полевых выплат. Они назначаются:

  • за каждый день нахождения на полевых выходах;
  • во время выхода в море;
  • при участии в учениях или походах кораблей.

При этом выплаты не распространяются на:

  • военнослужащих срочной службы;
  • курсантов и кадетов военных учебных заведений;
  • военнообязанных, призванных на сборы;
  • резервистов.

Размер выплат

Согласно документу, сумма полевых выплат составляет 1,2-кратный МРП за сутки (в 2025 году — 4 718 тенге). Дополнительно командировочные расходы в таких случаях не оплачиваются.

Порядок начисления

Выплаты производятся на основании приказа командира или начальника воинской части. В документе фиксируются:

  • даты полевого выхода;
  • список военнослужащих;
  • их звания, должности и полные данные.

Оплата осуществляется в течение семи рабочих дней после завершения выхода и возвращения к месту службы.

Когда вступает в силу

Приказ вступит в действие 4 октября 2025 года, спустя 10 дней после первого официального опубликования.

Контекст

Ранее в Казахстане также был утверждён перечень граждан, имеющих право на социальную поддержку. Он подготовлен в рамках нового Налогового кодекса и начнёт действовать с 1 января 2026 года.

