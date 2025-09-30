Новая категория выплат в Казахстане: кто и за что начнёт получать деньги

В Казахстане утверждена новая норма, регулирующая денежные выплаты военнослужащим органов внутренних дел. Соответствующие поправки внесены приказом министра внутренних дел, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В правила денежного довольствия введён новый параграф 8-1, закрепляющий порядок полевых выплат. Они назначаются:
При этом выплаты не распространяются на:
Согласно документу, сумма полевых выплат составляет 1,2-кратный МРП за сутки (в 2025 году — 4 718 тенге). Дополнительно командировочные расходы в таких случаях не оплачиваются.
Выплаты производятся на основании приказа командира или начальника воинской части. В документе фиксируются:
Оплата осуществляется в течение семи рабочих дней после завершения выхода и возвращения к месту службы.
Приказ вступит в действие 4 октября 2025 года, спустя 10 дней после первого официального опубликования.
Ранее в Казахстане также был утверждён перечень граждан, имеющих право на социальную поддержку. Он подготовлен в рамках нового Налогового кодекса и начнёт действовать с 1 января 2026 года.
