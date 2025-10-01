Казахстан упрощает жизнь гражданам: ЦОН запускает доставку документов на дом

Қазақ тіліне аудару

Жителям Казахстана теперь не обязательно лично посещать ЦОН для получения готовых документов. Государство внедрило новый сервис доставки документов на указанный адрес, что значительно экономит время и повышает удобство, сообщает Lada.kz.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Как работает новая услуга

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»» запустила пилотный проект «Менеджер отдела обслуживания населения», который позволяет курьером получать документы прямо дома.

Процесс оформления простой:

При подаче заявления сотрудник ЦОНа предлагает воспользоваться доставкой.

Гражданину достаточно указать адрес и оплатить услугу через QR-код с мобильного банка второго уровня.

Сервис доступен во всех фронт-офисах ЦОН по всей стране.

Стоимость и виды услуг

Стоимость доставки зависит от города:

Астана, Алматы, Шымкент — 1 990 тенге

Региональные отделения — 1 000 тенге

Курьерская доставка доступна для 15 видов государственных услуг, включая:

Свидетельства о рождении и смерти

Свидетельства о расторжении брака

Архивные справки о браке и рождении

Дубликаты документов об образовании

Восстановление записей актов гражданского состояния

Апостилирование официальных документов

Важно: заказать доставку можно только при подаче заявления в ЦОНе.

Уведомления и отслеживание

После подготовки документов гражданин получает SMS с уникальным кодом от номера 1414. Курьер связывается для согласования времени доставки и проверяет личность по удостоверению и коду подтверждения.

Статус доставки можно отслеживать через мобильное приложение «ЦОН» (доступно в App Store и Google Play) во вкладке «Доставка документов». Для авторизации нужны ИИН и номер телефона.

Преимущества нового сервиса

В госкорпорации подчеркивают, что сервис:

Удобен — не требует повторного визита в ЦОН

Повышает конфиденциальность получения документов

Позволяет экономить время граждан

Новая услуга делает процесс получения документов максимально простым и современным.