30.09.2025, 20:09

Казахстан упрощает жизнь гражданам: ЦОН запускает доставку документов на дом

Новости Казахстана 0 520

Жителям Казахстана теперь не обязательно лично посещать ЦОН для получения готовых документов. Государство внедрило новый сервис доставки документов на указанный адрес, что значительно экономит время и повышает удобство, сообщает Lada.kz. 

Фото: Instagram/gov4c.kz
Фото: Instagram/gov4c.kz

Как работает новая услуга

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»» запустила пилотный проект «Менеджер отдела обслуживания населения», который позволяет курьером получать документы прямо дома.

Процесс оформления простой:

  • При подаче заявления сотрудник ЦОНа предлагает воспользоваться доставкой.

  • Гражданину достаточно указать адрес и оплатить услугу через QR-код с мобильного банка второго уровня.

Сервис доступен во всех фронт-офисах ЦОН по всей стране.

Стоимость и виды услуг

Стоимость доставки зависит от города:

  • Астана, Алматы, Шымкент — 1 990 тенге

  • Региональные отделения — 1 000 тенге

Курьерская доставка доступна для 15 видов государственных услуг, включая:

  • Свидетельства о рождении и смерти

  • Свидетельства о расторжении брака

  • Архивные справки о браке и рождении

  • Дубликаты документов об образовании

  • Восстановление записей актов гражданского состояния

  • Апостилирование официальных документов

Важно: заказать доставку можно только при подаче заявления в ЦОНе.

Уведомления и отслеживание

После подготовки документов гражданин получает SMS с уникальным кодом от номера 1414. Курьер связывается для согласования времени доставки и проверяет личность по удостоверению и коду подтверждения.

Статус доставки можно отслеживать через мобильное приложение «ЦОН» (доступно в App Store и Google Play) во вкладке «Доставка документов». Для авторизации нужны ИИН и номер телефона.

Преимущества нового сервиса

В госкорпорации подчеркивают, что сервис:

  • Удобен — не требует повторного визита в ЦОН

  • Повышает конфиденциальность получения документов

  • Позволяет экономить время граждан

Новая услуга делает процесс получения документов максимально простым и современным.

1
0
0
