30.09.2025, 20:43

Состав «Кайрата» и «Реала» объявлен: кто выйдет против Мбаппе?

Новости Казахстана 0 660

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» встретится с казахстанским «Кайратом». Матч состоится в Алматы и начнется в 19:45 по московскому времени. Главной новостью стало то, что Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе гостей, несмотря на ранние сообщения испанского издания AS о возможном отдыхе игрока, сообщает Lada.kz со ссылкой на sport-express.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Стартовые составы команд

«Кайрат»

Основной состав: Калмурза, Луиш Мата, Сорокин, Мартынович, Тапалов, Громыко, Арад, Касабулат, Мринский, Сатпаев, Жоржиньо.
Запасные игроки: Реимов, Алдашев, Кургин, Садыбеков, Зариа, Байбек, Широбеков, Эдмилсон, Станоев, Рикардиньо.

«Реал»

Основной состав: Куртуа, Фран Гарсия, Алаба, Хейсен, Асенсио, Винисиус, Тчуамени, Себальос, Мастантуоно, Килиан Мбаппе, Гюлер.
Запасные игроки: Лунин, Наварро, Беллингем, Камавинга, Вальверде, Эндрик, Родриго, Гонсало, Каррерас, Браим Диас, Д. Хименес.

Главная интрига встречи

Главным вниманием болельщиков будет присутствие Килиана Мбаппе в старте «Реала». Этот французский форвард способен изменить ход игры одним решением на поле, а его участие придает матчу дополнительную интригу.

