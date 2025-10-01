Состав «Кайрата» и «Реала» объявлен: кто выйдет против Мбаппе?

Қазақ тіліне аудару

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» встретится с казахстанским «Кайратом». Матч состоится в Алматы и начнется в 19:45 по московскому времени. Главной новостью стало то, что Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе гостей, несмотря на ранние сообщения испанского издания AS о возможном отдыхе игрока, сообщает Lada.kz со ссылкой на sport-express.